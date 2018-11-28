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«Укрзалізниця» продовжила термін повернення квитків на скасовані через карантин потяги

«Укрзалізниця» продовжила термін повернення квитків на скасовані через карантин потяги
"Укрзалізниця" продовжила термін повернення залізничних квитків на скасовані через карантин потяги. Повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб – для міжнародного. 

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Там зазначили, що звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов’язковим. Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без відмітки.

Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайн-сервіси. У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.

Вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах.

Нгадаємо, що з 12:00 18 березня 2020 року ввели обмеження на відвідування залізничних вокзалів.

Усі вокзали закриті для відвідувачів, працюють лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускаються одночасно групи людей – не більше 10 осіб.


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Теги: Укрзалізниця, квитки
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