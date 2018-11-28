«Укрзалізниця» продовжила термін повернення квитків на скасовані через карантин потяги
Сьогодні, 13:02
"Укрзалізниця" продовжила термін повернення залізничних квитків на скасовані через карантин потяги. Повернення буде здійснюватися протягом 90 діб для внутрішнього сполучення та 180 діб – для міжнародного.
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.
Там зазначили, що звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов’язковим. Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без відмітки.
Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайн-сервіси. У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.
Вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах.
Нгадаємо, що з 12:00 18 березня 2020 року ввели обмеження на відвідування залізничних вокзалів.
Усі вокзали закриті для відвідувачів, працюють лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускаються одночасно групи людей – не більше 10 осіб.
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Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.
Там зазначили, що звернення пасажирів до квиткових кас для проставлення відміток на проїзних документах (погашення квитка), не є обов’язковим. Підставою для повернення коштів буде оригінал проїзного документа як з відміткою, так і без відмітки.
Квитки, придбані через інтернет, повертаються за діючою процедурою через онлайн-сервіси. У разі, якщо кошти будуть повернені з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем.
Вартість проїзних документів за невикористані квитки на поїзди приміського сполучення, скасовані через введення карантину також відшкодовується у повному обсязі. Кошти за невикористані повністю або частково абонементні квитки можна повернути впродовж місяця з дати запланованого проїзду у приміських поїздах.
Нгадаємо, що з 12:00 18 березня 2020 року ввели обмеження на відвідування залізничних вокзалів.
Усі вокзали закриті для відвідувачів, працюють лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускаються одночасно групи людей – не більше 10 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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