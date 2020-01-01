Офіційно: в Україні від коронавірусу померла ще одна людина

В Україні підтвердили 21 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).За результатами досліджень регіональних лабораторій виявили2 випадки захворювання у Дніпропетровській області, один у Житомирській та один у місті Київ.В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19."МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - йдеться у повідомленні.