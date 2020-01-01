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Офіційно: в Україні від коронавірусу померла ще одна людина

Офіційно: в Україні від коронавірусу померла ще одна людина
В Україні підтвердили 21 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на 20:00 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявили
2 випадки захворювання у Дніпропетровській області, один у Житомирській та один у місті Київ.

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

"МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування", - йдеться у повідомленні.

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Теги: коронавірус, Україна, Івано-Франківщина
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Коментарі 1
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Люди!!! Будьте розумні,нам потрібно перечекати дану ситуацію,будучи дома! Памятайте,в якій країні ми проживаємо! Тут діагностують вірус тільки після смерті пацієнта! Наша країна не забезпечена тестами на цю недугу і реальні результати можуть бути в сотні,а може і тисячі разів більшими.Реальну ситуацію ми зможемо побачити тільки через 2 неділі,коли будемо забезпечень частково тестами для перевірки. Ви тільки задумайтесь,яка кількисть громадян повернулась з країн де вирує епідемія за останній тиждень (кожного дня по 30000 людей),все що медики зробили коли вони повернулись,так це Заміри температури,уявіть яка кількість може бути інфікована. В дані ситуації потрібно подумати про себе і своїх близьких,елементарним способом,просто залишившись дома,щоб хоч на декілька відсотків зменшити розповсюдження цієї зарази! Закликаю вас бути розумними!!!
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