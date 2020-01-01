Дезінфекція, доїзд, самоізоляція: як у «Волиньобленерго» дотримуються карантинних заходів

У «Волиньобленерго» на час карантину обмежили доступ відвідувачів, дозволили дистанційну роботу окремих служб, забезпечили працівників засобами індивідуального захисту та організували перевезення власним транспортом.У «Волиньобленерго» посилено дотримуються заходів із санітарноїбезпеки, - повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».У кожній філії компанії розмістили диспенсери ізантисептиками для дезінфікації рук. Усі приміщення санітарно-гігієнічного призначення (туалети, душові) дезінфікують. Крім того, усі робочі поверхні кілька разів на день обробляють антисептиками.На час відсутності міського транспорту для перевезення працівниківорганізували два автобуси. Двічі на добу їх дезінфікують. Натомістьпрацівники, які виконують роботу дистанційно, суворо дотримуютьсякарантинних заходів та самоізоляції.До того ж постійно контролюють самопочуття та здоров’я працівників.З метою запобігання розповсюдження вірусу кожен працівник передвиходом на роботу зобов’язаний міряти температуру тіла. У разівиявлення підвищеної температури чи будь-якого із симптомівпростуди, працівник негайно повідомляє про це безпосередньогокерівника, залишається удома та повинен звернутися до свогосімейного лікаря.Усі заходи компанії спрямовані на посилення охорони здоров’япрацівників і забезпечення нормальної та стабільної роботистратегічно важливого підприємства.Тому, в ПрАТ «Волиньобленерго» запевняють, що працівникинадалі надійно забезпечуватимуть розподіл електроенергії, аби у цейнепростий час у домівках волинян завжди було світло.