Дезінфекція, доїзд, самоізоляція: як у «Волиньобленерго» дотримуються карантинних заходів
Сьогодні, 02:13
У «Волиньобленерго» на час карантину обмежили доступ відвідувачів, дозволили дистанційну роботу окремих служб, забезпечили працівників засобами індивідуального захисту та організували перевезення власним транспортом.
У «Волиньобленерго» посилено дотримуються заходів із санітарної
безпеки, - повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
У кожній філії компанії розмістили диспенсери із
антисептиками для дезінфікації рук. Усі приміщення санітарно-
гігієнічного призначення (туалети, душові) дезінфікують. Крім того, усі робочі поверхні кілька разів на день обробляють антисептиками.
На час відсутності міського транспорту для перевезення працівників
організували два автобуси. Двічі на добу їх дезінфікують. Натомість
працівники, які виконують роботу дистанційно, суворо дотримуються
карантинних заходів та самоізоляції.
До того ж постійно контролюють самопочуття та здоров’я працівників.
З метою запобігання розповсюдження вірусу кожен працівник перед
виходом на роботу зобов’язаний міряти температуру тіла. У разі
виявлення підвищеної температури чи будь-якого із симптомів
простуди, працівник негайно повідомляє про це безпосереднього
керівника, залишається удома та повинен звернутися до свого
сімейного лікаря.
Усі заходи компанії спрямовані на посилення охорони здоров’я
працівників і забезпечення нормальної та стабільної роботи
стратегічно важливого підприємства.
Тому, в ПрАТ «Волиньобленерго» запевняють, що працівники
надалі надійно забезпечуватимуть розподіл електроенергії, аби у цей
непростий час у домівках волинян завжди було світло.
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У «Волиньобленерго» посилено дотримуються заходів із санітарної
безпеки, - повідомляє пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».
У кожній філії компанії розмістили диспенсери із
антисептиками для дезінфікації рук. Усі приміщення санітарно-
гігієнічного призначення (туалети, душові) дезінфікують. Крім того, усі робочі поверхні кілька разів на день обробляють антисептиками.
На час відсутності міського транспорту для перевезення працівників
організували два автобуси. Двічі на добу їх дезінфікують. Натомість
працівники, які виконують роботу дистанційно, суворо дотримуються
карантинних заходів та самоізоляції.
До того ж постійно контролюють самопочуття та здоров’я працівників.
З метою запобігання розповсюдження вірусу кожен працівник перед
виходом на роботу зобов’язаний міряти температуру тіла. У разі
виявлення підвищеної температури чи будь-якого із симптомів
простуди, працівник негайно повідомляє про це безпосереднього
керівника, залишається удома та повинен звернутися до свого
сімейного лікаря.
Усі заходи компанії спрямовані на посилення охорони здоров’я
працівників і забезпечення нормальної та стабільної роботи
стратегічно важливого підприємства.
Тому, в ПрАТ «Волиньобленерго» запевняють, що працівники
надалі надійно забезпечуватимуть розподіл електроенергії, аби у цей
непростий час у домівках волинян завжди було світло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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