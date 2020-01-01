«Карантин танцям не завада», – луцька тренерка
Сьогодні, 19:18
У Луцьку тренерка зі східних танців Анжеліка Арутюнян під час карантину продовжує заняття через інтернет.
Свій ранок танцівниця розпочинає з тренування на вулиці, - пише Суспільне Волинь.
"Пробіжка, вправи для гнучкості, але без контакту зі спортивним обладнанням Нині безпека понад усе. Цього тижня заняття у залі не відбуваються, - розповідає танцівниця.
Каже, що має більше пів сотні учнів: діти, підлітки, дорослі – усі підтримали ідею не збиратися на класичні тренування.
“Коли були звичайні грипи, то ми не йшли на карантин, дивилися по своєму здоров'ю. А цього разу я сказала, що все значно серйозніше і давайте разом вирішимо чи будемо займатися, чи будемо ізольовані. Батьки дуже свідомо до цього віднеслися і всі відписали, що будемо вдома, так і виникла ідея”, - продовжує розповідь Анжеліка Арутюнян.
Навчання дівчина продовжує у себе вдома.
“Є різні варіанти: зідзвонюємося через скап, вайбер, займаюся індивідуально, є завдання на два дні, їх виконують і проводимо онлайн навчання це цікаво, це нова методика і не втрачаємо свій тонус. Добре, що діти і батьки розуміють, що вони майбутні чемпіони”, - каже танцівниця.
Танцівниця Софія Данильчук говорить: попри дистанційне тренування сумує за подругами.
Танцівниця, 12 років Софія Данильчук: “Якщо в групі займатися, то це зближує колектив і так веселіше, більше спілкування, але ти ще й займаєшся.”
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Свій ранок танцівниця розпочинає з тренування на вулиці, - пише Суспільне Волинь.
"Пробіжка, вправи для гнучкості, але без контакту зі спортивним обладнанням Нині безпека понад усе. Цього тижня заняття у залі не відбуваються, - розповідає танцівниця.
Каже, що має більше пів сотні учнів: діти, підлітки, дорослі – усі підтримали ідею не збиратися на класичні тренування.
“Коли були звичайні грипи, то ми не йшли на карантин, дивилися по своєму здоров'ю. А цього разу я сказала, що все значно серйозніше і давайте разом вирішимо чи будемо займатися, чи будемо ізольовані. Батьки дуже свідомо до цього віднеслися і всі відписали, що будемо вдома, так і виникла ідея”, - продовжує розповідь Анжеліка Арутюнян.
Навчання дівчина продовжує у себе вдома.
“Є різні варіанти: зідзвонюємося через скап, вайбер, займаюся індивідуально, є завдання на два дні, їх виконують і проводимо онлайн навчання це цікаво, це нова методика і не втрачаємо свій тонус. Добре, що діти і батьки розуміють, що вони майбутні чемпіони”, - каже танцівниця.
Танцівниця Софія Данильчук говорить: попри дистанційне тренування сумує за подругами.
Танцівниця, 12 років Софія Данильчук: “Якщо в групі займатися, то це зближує колектив і так веселіше, більше спілкування, але ти ще й займаєшся.”
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