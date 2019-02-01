Волиньрада просить органи місцевого самоврядування віддати усі можливі гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 10:35
Волинська обласна рада прийняла звернення до голів районних рад, міських, селищних, сільських голів та голів об’єднаних територіальних громад Волинської області з проханням передбачити передачу міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів обласному бюджету.
Відповідне звернення прийняли сьогодні, 20 березня, під час позачергової сесії Волинської обласної ради.
У тексті звернення зауважують, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією, що складається навколо загрози поширення коронавірусної інфекції COVID-19, усі можливі кошти обласного бюджету (в т.ч. раніше передбачені на капітальні видатки) спрямовують на превентивні заходи та боротьбу з небезпечною інфекцією.
«Загроза швидкого та легкого поширення інфекції вимагає від усіх гілок влади здійснювати карантинні та інші обмежувальні заходи, а від громадян - проявляти свою громадську свідомість і не допустити поширення вірусу.
Закликаємо Вас для забезпечення найважливіших заходів з попередження та лікування хворих на території області якнайшвидше переглянути затверджені видатки місцевих бюджетів і ваших територій, в т.ч. капітальні видатки», - йдеться у зверненні.
Йдеться, зокрема, про те, щоб органи місцевого самоврядування акумулювали гроші, насамперед, для Волинської обласної клінічної лікарні та своїх районних лікарень.
Окрім того, голова Волиньради Ірина Вахович подякувала тим людям, які вже допомагають: благодійникам, прикордонникам, медикам, надзвичайникам, поліцейським.
«Це люди, які вже беруть на себе відповідальність», – сказала голова Волиньради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне звернення прийняли сьогодні, 20 березня, під час позачергової сесії Волинської обласної ради.
У тексті звернення зауважують, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією, що складається навколо загрози поширення коронавірусної інфекції COVID-19, усі можливі кошти обласного бюджету (в т.ч. раніше передбачені на капітальні видатки) спрямовують на превентивні заходи та боротьбу з небезпечною інфекцією.
«Загроза швидкого та легкого поширення інфекції вимагає від усіх гілок влади здійснювати карантинні та інші обмежувальні заходи, а від громадян - проявляти свою громадську свідомість і не допустити поширення вірусу.
Закликаємо Вас для забезпечення найважливіших заходів з попередження та лікування хворих на території області якнайшвидше переглянути затверджені видатки місцевих бюджетів і ваших територій, в т.ч. капітальні видатки», - йдеться у зверненні.
Йдеться, зокрема, про те, щоб органи місцевого самоврядування акумулювали гроші, насамперед, для Волинської обласної клінічної лікарні та своїх районних лікарень.
Окрім того, голова Волиньради Ірина Вахович подякувала тим людям, які вже допомагають: благодійникам, прикордонникам, медикам, надзвичайникам, поліцейським.
«Це люди, які вже беруть на себе відповідальність», – сказала голова Волиньради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині автобус наїхав на волинянина, його госпіталізували
Сьогодні, 10:45
Волиньрада просить органи місцевого самоврядування віддати усі можливі гроші на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 10:35
Волинські СБУшники затримали на хабарі очільника міжрегіонального управління Мін'юсту. ФОТО
Сьогодні, 10:35
У Луцьку вихователів дитсадків відправляють у відпустки. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
На Волині зафіксували 14 порушень правил щодо карантину
Сьогодні, 09:50
Медіа