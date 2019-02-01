Волиньрада просить органи місцевого самоврядування віддати усі можливі гроші на боротьбу з коронавірусом

Волинська обласна рада прийняла звернення до голів районних рад, міських, селищних, сільських голів та голів об’єднаних територіальних громад Волинської області з проханням передбачити передачу міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів обласному бюджету.Відповідне звернення прийняли сьогодні, 20 березня, під час позачергової сесії Волинської обласної ради.У тексті звернення зауважують, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією, що складається навколо загрози поширення коронавірусної інфекції COVID-19, усі можливі кошти обласного бюджету (в т.ч. раніше передбачені на капітальні видатки) спрямовують на превентивні заходи та боротьбу з небезпечною інфекцією.«Загроза швидкого та легкого поширення інфекції вимагає від усіх гілок влади здійснювати карантинні та інші обмежувальні заходи, а від громадян - проявляти свою громадську свідомість і не допустити поширення вірусу.Закликаємо Вас для забезпечення найважливіших заходів з попередження та лікування хворих на території області якнайшвидше переглянути затверджені видатки місцевих бюджетів і ваших територій, в т.ч. капітальні видатки», - йдеться у зверненні.Йдеться, зокрема, про те, щоб органи місцевого самоврядування акумулювали гроші, насамперед, для Волинської обласної клінічної лікарні та своїх районних лікарень.Окрім того, голова Волиньрадиподякувала тим людям, які вже допомагають: благодійникам, прикордонникам, медикам, надзвичайникам, поліцейським.«Це люди, які вже беруть на себе відповідальність», – сказала голова Волиньради.