У Луцьку на карантин відмовились закривати «Нову лінію», поліція відкрила «кримінал»





Про це інформує ГУНП в області.



Вчора, 19 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шевченка у Луцьку один із торговельних закладів не припинив свою діяльність та надалі здійснює реалізацію продукції, а відтак порушує рішення Луцької міської ради про зупинення роботи об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування, яке було прийняте з метою запобігання масовому інфекційному захворюванню.



Нагадаємо, у соцмережах лучани масово скаржилися, що "Нова лінія", що на вулиці Шевченка, продовжує працювати, попри запровадження карантину. Активіст Сергій Рижков



На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці попередили керівництво закладу про кримінальну відповідальність, однак вони відмовилися припиняти свою подальшу діяльність.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за порушення правил карантину поліція розпочала кримінальне провадження.Про це інформує ГУНП в області.Вчора, 19 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шевченка у Луцьку один із торговельних закладів не припинив свою діяльність та надалі здійснює реалізацію продукції, а відтак порушує рішення Луцької міської ради про зупинення роботи об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування, яке було прийняте з метою запобігання масовому інфекційному захворюванню.Нагадаємо, у соцмережах лучани масово скаржилися, що "Нова лінія", що на вулиці Шевченка, продовжує працювати, попри запровадження карантину. Активіст Сергій Рижков написав заяву в поліцію щодо цього факту.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці попередили керівництво закладу про кримінальну відповідальність, однак вони відмовилися припиняти свою подальшу діяльність.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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