На Волині патрульні перевіряють, чи дотримуються люди карантину
Сьогодні, 15:32
Патрульні в Ковелі та Луцьку перевіряють заклади щодо дотримання ними вимог законодавства під час карантину.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
"Якщо вчора у Луцьку було більше 20 повідомлень на скорочений номер виклику поліції 102 про порушення режиму роботи, то сьогодні таких викликів значно менше. А, якщо вони і є, то, зазвичай, не підтверджуються. Магазини зачинені для відвідувачів, працівники можуть перевіряти товар, дезінфікувати приміщення тощо. Реагуємо на всі повідомлення, які надходять на службу 102, та перевіряємо всі факти", – розповів під час рейду з медійниками інспектор Дмитро Стельмащук.
До слова, патрульні поліцейські мають усі необхідні засоби захисту.
Не оминають увагою заклади торгівлі і патрульні в Ковелі. Також перевіряють потенційні місця масового скупчення людей та попереджають про небезпеку, коли одночасно разом знаходиться багато громадян.
"Загалом, у місті спокійно, люди з розумінням ставляться до карантинних заходів, проводимо з ними профілактичні бесіди", – розповів інспектор Віктор Прядун.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
"Якщо вчора у Луцьку було більше 20 повідомлень на скорочений номер виклику поліції 102 про порушення режиму роботи, то сьогодні таких викликів значно менше. А, якщо вони і є, то, зазвичай, не підтверджуються. Магазини зачинені для відвідувачів, працівники можуть перевіряти товар, дезінфікувати приміщення тощо. Реагуємо на всі повідомлення, які надходять на службу 102, та перевіряємо всі факти", – розповів під час рейду з медійниками інспектор Дмитро Стельмащук.
До слова, патрульні поліцейські мають усі необхідні засоби захисту.
Не оминають увагою заклади торгівлі і патрульні в Ковелі. Також перевіряють потенційні місця масового скупчення людей та попереджають про небезпеку, коли одночасно разом знаходиться багато громадян.
"Загалом, у місті спокійно, люди з розумінням ставляться до карантинних заходів, проводимо з ними профілактичні бесіди", – розповів інспектор Віктор Прядун.
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