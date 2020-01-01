На Волині патрульні перевіряють, чи дотримуються люди карантину

Патрульні в Ковелі та Луцьку перевіряють заклади щодо дотримання ними вимог законодавства під час карантину.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області."Якщо вчора у Луцьку було більше 20 повідомлень на скорочений номер виклику поліції 102 про порушення режиму роботи, то сьогодні таких викликів значно менше. А, якщо вони і є, то, зазвичай, не підтверджуються. Магазини зачинені для відвідувачів, працівники можуть перевіряти товар, дезінфікувати приміщення тощо. Реагуємо на всі повідомлення, які надходять на службу 102, та перевіряємо всі факти", – розповів під час рейду з медійниками інспекторДо слова, патрульні поліцейські мають усі необхідні засоби захисту.Не оминають увагою заклади торгівлі і патрульні в Ковелі. Також перевіряють потенційні місця масового скупчення людей та попереджають про небезпеку, коли одночасно разом знаходиться багато громадян."Загалом, у місті спокійно, люди з розумінням ставляться до карантинних заходів, проводимо з ними профілактичні бесіди", – розповів інспектор