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На Волині патрульні перевіряють, чи дотримуються люди карантину

На Волині патрульні перевіряють, чи дотримуються люди карантину
Патрульні в Ковелі та Луцьку перевіряють заклади щодо дотримання ними вимог законодавства під час карантину.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

"Якщо вчора у Луцьку було більше 20 повідомлень на скорочений номер виклику поліції 102 про порушення режиму роботи, то сьогодні таких викликів значно менше. А, якщо вони і є, то, зазвичай, не підтверджуються. Магазини зачинені для відвідувачів, працівники можуть перевіряти товар, дезінфікувати приміщення тощо. Реагуємо на всі повідомлення, які надходять на службу 102, та перевіряємо всі факти", – розповів під час рейду з медійниками інспектор Дмитро Стельмащук.

До слова, патрульні поліцейські мають усі необхідні засоби захисту.

Не оминають увагою заклади торгівлі і патрульні в Ковелі. Також перевіряють потенційні місця масового скупчення людей та попереджають про небезпеку, коли одночасно разом знаходиться багато громадян.

"Загалом, у місті спокійно, люди з розумінням ставляться до карантинних заходів, проводимо з ними профілактичні бесіди", – розповів інспектор Віктор Прядун.

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Теги: патрульні. Волинь, перевірка
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Коментарі 2
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Проходив біля Фокстрота чомусь він працює повним ходом
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Продовжують роботу:
Салон краси «Наталка» вул. Кравчука, 17
Студія краси «СС» вул. Кравчука, 15а (мають чорний вхід з іншого боку)
Салон краси «Малена», бульвар Дружби Народів
Крім цього величезна кількість людей ходить на послуги «на дому», де повна антисанітарія!
Одна в дома стриже, інша в дома робить манікюр, третя в дома робить депіляцію. Стерилізаторів ніхто не має, податки ніхто не платить, оренду не платить, на карантин начхати!
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