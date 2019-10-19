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У Нововолинську діти жбурляли каміння у чоловіка: на батьків склали протокол

У Нововолинську діти жбурляли каміння у чоловіка: на батьків склали протокол
Батьків дітей, які в Нововолинську жбурляли чимось з балкону в чоловіка, який потребував медичної допомоги, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили в поліції. Правоохоронці зазначають, що відомомсті до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за публікацією на сайті видання, - пише БУГ.

Нагадаємо, 19-го березня, близько 14-ї години, на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську дівчина помітила чоловіка, який лежав на землі та намагався встати. Люди обходили його стороною, а діти з будинку – чимось жбурляли та прозивали «бомжарою». Згодом виявилося, що чоловік стікає кров’ю, а живе неподалік та нещодавно пережив інсульт.

"Ми зреагували на новину на сайті, внесли відомомсті до ЄРДР. На батьків неповнолітніх складено протокол за ст.184 КУпАП – невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей", – повідомили правоохоронці.

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Теги: нововолинськ, діти, адмінвідповідальність
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