У Нововолинську діти жбурляли каміння у чоловіка: на батьків склали протокол





Про це повідомили в поліції. Правоохоронці зазначають, що відомомсті до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за публікацією на сайті видання, -



Нагадаємо, 19-го березня, близько 14-ї години, на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську дівчина помітила чоловіка, який лежав на землі та намагався встати. Люди обходили його стороною, а діти з будинку – чимось жбурляли та прозивали «бомжарою». Згодом виявилося, що чоловік стікає кров’ю, а живе неподалік та нещодавно пережив інсульт.



"Ми зреагували на новину на сайті, внесли відомомсті до ЄРДР. На батьків неповнолітніх складено протокол за ст.184 КУпАП – невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей", – повідомили правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьків дітей, які в Нововолинську жбурляли чимось з балкону в чоловіка, який потребував медичної допомоги, притягнуть до адміністративної відповідальності.Про це повідомили в поліції. Правоохоронці зазначають, що відомомсті до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за публікацією на сайті видання, - пише БУГ.Нагадаємо, 19-го березня, близько 14-ї години, на мікрорайоні Шахтарському в Нововолинську дівчина помітила чоловіка, який лежав на землі та намагався встати. Люди обходили його стороною, а діти з будинку – чимось жбурляли та прозивали «бомжарою». Згодом виявилося, що чоловік стікає кров’ю, а живе неподалік та нещодавно пережив інсульт."Ми зреагували на новину на сайті, внесли відомомсті до ЄРДР. На батьків неповнолітніх складено протокол за ст.184 КУпАП – невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей", – повідомили правоохоронці.

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