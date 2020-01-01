Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину





Про це



Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стосовно питної води,



Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси.



КП «Луцькводоканал» вживає всіх необхідних заходів для гарантування якості питної води, що подається населенню м. Луцька та навколишніх сіл та повідомляє, що мешканці мають змогу користуватися чистою питною водою централізованого водопостачання. Вода подається безперебійно, має добрі бактеріологічні, органолептичні властивості та відповідає діючим нормативам.



Для виробництва чистої та якісної питної води залучається велика кількість фахівців підприємства, використовуються необхідні матеріали і реагенти.



В якості запобіжних заходів проти вірусу COVID-19 кип'ятити воду не потрібно.



Зазначають, що наразі немає жодних підстав думати, що запровадження карантинних заходів у місті вплине на надійне та безперебійне постачання води в домівки лучан. КП «Луцькводоканал» готує чисту та безпечну питну воду 24 години на добу 7 днів на тиждень.



Вода, що централізовано подається до будинків та квартир, абсолютно безпечна і придатна для пиття та приготування їжі



До того ж, на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них. Каналізаційно-очисні споруди працюють в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Додаткові заходи з очищення і знезараження питної води у зв’язку з запровадженням карантину не потрібні.Про це повідомляє КП «Лцькводоканал» на сайті міськрадиВідповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стосовно питної води, коронавірус COVID-19 не живе у воді та легко піддається окисленню.Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси.КП «Луцькводоканал» вживає всіх необхідних заходів для гарантування якості питної води, що подається населенню м. Луцька та навколишніх сіл та повідомляє, що мешканці мають змогу користуватися чистою питною водою централізованого водопостачання. Вода подається безперебійно, має добрі бактеріологічні, органолептичні властивості та відповідає діючим нормативам.Для виробництва чистої та якісної питної води залучається велика кількість фахівців підприємства, використовуються необхідні матеріали і реагенти.В якості запобіжних заходів проти вірусу COVID-19 кип'ятити воду не потрібно.Зазначають, що наразі немає жодних підстав думати, що запровадження карантинних заходів у місті вплине на надійне та безперебійне постачання води в домівки лучан. КП «Луцькводоканал» готує чисту та безпечну питну воду 24 години на добу 7 днів на тиждень.Вода, що централізовано подається до будинків та квартир, абсолютно безпечна і придатна для пиття та приготування їжіДо того ж, на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них. Каналізаційно-очисні споруди працюють в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці.

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