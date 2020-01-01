вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину

Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину
Додаткові заходи з очищення і знезараження питної води у зв’язку з запровадженням карантину не потрібні.

Про це повідомляє КП «Лцькводоканал» на сайті міськради

Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) стосовно питної води, коронавірус COVID-19 не живе у воді та легко піддається окисленню.

Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси.

КП «Луцькводоканал» вживає всіх необхідних заходів для гарантування якості питної води, що подається населенню м. Луцька та навколишніх сіл та повідомляє, що мешканці мають змогу користуватися чистою питною водою централізованого водопостачання. Вода подається безперебійно, має добрі бактеріологічні, органолептичні властивості та відповідає діючим нормативам.

Для виробництва чистої та якісної питної води залучається велика кількість фахівців підприємства, використовуються необхідні матеріали і реагенти.

В якості запобіжних заходів проти вірусу COVID-19 кип'ятити воду не потрібно.

Зазначають, що наразі немає жодних підстав думати, що запровадження карантинних заходів у місті вплине на надійне та безперебійне постачання води в домівки лучан. КП «Луцькводоканал» готує чисту та безпечну питну воду 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Вода, що централізовано подається до будинків та квартир, абсолютно безпечна і придатна для пиття та приготування їжі

До того ж, на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них. Каналізаційно-очисні споруди працюють в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вода, карантин, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:07
У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 12:45
Сімейна лікарка з Луцька розвінчала фейки про COVID-19 та розповіла, чи можна зараз пити нурофен і препарати від тиску. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Відомий хірург з Волині Валіхновський назвав 10 порад, як не підчепити COVID-19
Сьогодні, 09:48
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
Сьогодні, 18:26
Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину
Сьогодні, 17:40
На порушників карантинного режиму склали 923 адмінпротоколи та 8 «криміналів», 1 – на Волині
Сьогодні, 17:21
За добу на Волині трапилося 13 пожеж
Сьогодні, 16:55
Сервісні центри МВС Волині розширюють список послуг, що надаватимуть дистанційно
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
У Луцьку на карантин відмовились закривати «Нову лінію», поліція відкрила «кримінал» У Луцьку на карантин відмовились закривати «Нову лінію», поліція відкрила «кримінал»
20 березень, 11:34
У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
19 березень, 17:57
Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт
18 березень, 10:57
Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски
18 березень, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
Сьогодні, 18:26
 0
Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину
Сьогодні, 17:40
 0
На порушників карантинного режиму склали 923 адмінпротоколи та 8 «криміналів», 1 – на Волині
Сьогодні, 17:21
 0
За добу на Волині трапилося 13 пожеж
Сьогодні, 16:55
 0
Сервісні центри МВС Волині розширюють список послуг, що надаватимуть дистанційно
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8