Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО

Вадим Абрамчук обіцяє 70 тисяч гривень винагороди тому, хто надасть інформацію про вкрадений у нього автомобіль.



Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.



"Пропоную винагороду 70000 гривень за інформацію, що допоможе знайти викрадене авто. Скоріш за все, авто знаходиться "на відстої" - можливо, в непримітній місцині; можливо, сховане у когось в дворі. А можливо навіть - у сусідньому з Вашим гаражі", - йдеться у дописі.



Власник вкраденої автівки пропонує винагороду у 70 тисяч гривень тому, хто повідомить про місцезнаходження автомобіля у поліцію і якщо ця інформація допоможе у пошуку.



Чоловік зазначає, що тому, хто бачив автомобіль, або знає де воно знаходиться, потрібно зателефонувати на 102 і повідомити цю інформацію.



Чоловік також опублікував світлини з особливими примкметами автівки. Це скляний дах, чорний шкіряний салон. Головна ознака - VIN-код, який можна побачити через віконце на лобовому склі. VIN-код викраденого авто: JN8AT2MT8JW470274 .



Нагадаємо,



Раніше власник автомобіля повідомляв, Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).



Для того, щоб отримати нагороду, потрібно зателефонувати 102 і надати інформацію.



"Можете мені написати в Messenger після дзвінка в поліцію, особу заявника я перевірю і виплачу гроші після того, як авто буде знайдено", - пише Вадим Абрамчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинобіцяє 70 тисяч гривень винагороди тому, хто надасть інформацію про вкрадений у нього автомобіль.Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці."Пропоную винагороду 70000 гривень за інформацію, що допоможе знайти викрадене авто. Скоріш за все, авто знаходиться "на відстої" - можливо, в непримітній місцині; можливо, сховане у когось в дворі. А можливо навіть - у сусідньому з Вашим гаражі", - йдеться у дописі.Власник вкраденої автівки пропонує винагороду у 70 тисяч гривень тому, хто повідомить про місцезнаходження автомобіля у поліцію і якщо ця інформація допоможе у пошуку.Чоловік зазначає, що тому, хто бачив автомобіль, або знає де воно знаходиться, потрібно зателефонувати на 102 і повідомити цю інформацію.Чоловік також опублікував світлини з особливими примкметами автівки. Це скляний дах, чорний шкіряний салон. Головна ознака - VIN-код, який можна побачити через віконце на лобовому склі. VIN-код викраденого авто: JN8AT2MT8JW470274 .Нагадаємо, в ніч на 28 лютого на вулиці Конякіна у Луцьку вкрали автомобіль Nissan Rogue, що був припаркований у дворі біля будинку. Раніше власник автомобіля повідомляв, Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).Для того, щоб отримати нагороду, потрібно зателефонувати 102 і надати інформацію."Можете мені написати в Messenger після дзвінка в поліцію, особу заявника я перевірю і виплачу гроші після того, як авто буде знайдено", - пише Вадим Абрамчук.

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