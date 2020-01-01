Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Лучанин Вадим Абрамчук обіцяє 70 тисяч гривень винагороди тому, хто надасть інформацію про вкрадений у нього автомобіль.
Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пропоную винагороду 70000 гривень за інформацію, що допоможе знайти викрадене авто. Скоріш за все, авто знаходиться "на відстої" - можливо, в непримітній місцині; можливо, сховане у когось в дворі. А можливо навіть - у сусідньому з Вашим гаражі", - йдеться у дописі.
Власник вкраденої автівки пропонує винагороду у 70 тисяч гривень тому, хто повідомить про місцезнаходження автомобіля у поліцію і якщо ця інформація допоможе у пошуку.
Чоловік зазначає, що тому, хто бачив автомобіль, або знає де воно знаходиться, потрібно зателефонувати на 102 і повідомити цю інформацію.
Чоловік також опублікував світлини з особливими примкметами автівки. Це скляний дах, чорний шкіряний салон. Головна ознака - VIN-код, який можна побачити через віконце на лобовому склі. VIN-код викраденого авто: JN8AT2MT8JW470274 .
Нагадаємо, в ніч на 28 лютого на вулиці Конякіна у Луцьку вкрали автомобіль Nissan Rogue, що був припаркований у дворі біля будинку.
Раніше власник автомобіля повідомляв, Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).
Для того, щоб отримати нагороду, потрібно зателефонувати 102 і надати інформацію.
"Можете мені написати в Messenger після дзвінка в поліцію, особу заявника я перевірю і виплачу гроші після того, як авто буде знайдено", - пише Вадим Абрамчук.
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Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пропоную винагороду 70000 гривень за інформацію, що допоможе знайти викрадене авто. Скоріш за все, авто знаходиться "на відстої" - можливо, в непримітній місцині; можливо, сховане у когось в дворі. А можливо навіть - у сусідньому з Вашим гаражі", - йдеться у дописі.
Власник вкраденої автівки пропонує винагороду у 70 тисяч гривень тому, хто повідомить про місцезнаходження автомобіля у поліцію і якщо ця інформація допоможе у пошуку.
Чоловік зазначає, що тому, хто бачив автомобіль, або знає де воно знаходиться, потрібно зателефонувати на 102 і повідомити цю інформацію.
Чоловік також опублікував світлини з особливими примкметами автівки. Це скляний дах, чорний шкіряний салон. Головна ознака - VIN-код, який можна побачити через віконце на лобовому склі. VIN-код викраденого авто: JN8AT2MT8JW470274 .
Нагадаємо, в ніч на 28 лютого на вулиці Конякіна у Луцьку вкрали автомобіль Nissan Rogue, що був припаркований у дворі біля будинку.
Раніше власник автомобіля повідомляв, Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).
Для того, щоб отримати нагороду, потрібно зателефонувати 102 і надати інформацію.
"Можете мені написати в Messenger після дзвінка в поліцію, особу заявника я перевірю і виплачу гроші після того, як авто буде знайдено", - пише Вадим Абрамчук.
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Коментарі 1
Гарна в тебе тачка була! Але запий водою! Вже ніколи її на побачиш.
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