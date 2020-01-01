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Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО

Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО
Лучанин Вадим Абрамчук обіцяє 70 тисяч гривень винагороди тому, хто надасть інформацію про вкрадений у нього автомобіль.

Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Пропоную винагороду 70000 гривень за інформацію, що допоможе знайти викрадене авто. Скоріш за все, авто знаходиться "на відстої" - можливо, в непримітній місцині; можливо, сховане у когось в дворі. А можливо навіть - у сусідньому з Вашим гаражі", - йдеться у дописі.

Власник вкраденої автівки пропонує винагороду у 70 тисяч гривень тому, хто повідомить про місцезнаходження автомобіля у поліцію і якщо ця інформація допоможе у пошуку.

Чоловік зазначає, що тому, хто бачив автомобіль, або знає де воно знаходиться, потрібно зателефонувати на 102 і повідомити цю інформацію.

Чоловік також опублікував світлини з особливими примкметами автівки. Це скляний дах, чорний шкіряний салон. Головна ознака - VIN-код, який можна побачити через віконце на лобовому склі. VIN-код викраденого авто: JN8AT2MT8JW470274 .
Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО
Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО
Лучанин обіцяє 70 тисяч тому, хто допоможе знайти вкрадену автівку. ФОТО

Нагадаємо, в ніч на 28 лютого на вулиці Конякіна у Луцьку вкрали автомобіль Nissan Rogue, що був припаркований у дворі біля будинку.

Раніше власник автомобіля повідомляв, Nissan Rogue має потертість на задньому бампері зліва; подряпини на задніх правих дверцятах; криво встановлену антена-"акулу" (не прилягає щільно до даху).

Для того, щоб отримати нагороду, потрібно зателефонувати 102 і надати інформацію.

"Можете мені написати в Messenger після дзвінка в поліцію, особу заявника я перевірю і виплачу гроші після того, як авто буде знайдено", - пише Вадим Абрамчук.

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Теги: Луцьк, крадіжка
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Коментарі 1
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