На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни





Так, 22 березня під час митного огляду вантажівки, крім заявлених в декларації товарів, виявили 390 незадекларованих одиниць засобів гігієни загальною вартістю 76,1 тис. грн, - пише пресслужба Волинської митницї Держмитслужби.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 76 тисяч гривень.Так, 22 березня під час митного огляду вантажівки, крім заявлених в декларації товарів, виявили 390 незадекларованих одиниць засобів гігієни загальною вартістю 76,1 тис. грн, - пише пресслужба Волинської митницї Держмитслужби.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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