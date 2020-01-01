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На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни

На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни
На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 76 тисяч гривень.

Так, 22 березня під час митного огляду вантажівки, крім заявлених в декларації товарів, виявили 390 незадекларованих одиниць засобів гігієни загальною вартістю 76,1 тис. грн, - пише пресслужба Волинської митницї Держмитслужби.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни
На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни
На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни
На «Ягодині» затримали вантажівку із незадекларованими засобами гігієни

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Теги: Ягодин, товар, митниця
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