У Луцьку обіцяють дезінфікувати кожен під'їзд усіх багатоповерхівок

У Луцьку впроваджують обов’язкову дезінфекцію під’їздів багатоквартирних будинків на період карантину. Відповідальність за це покладають на ОСББ, а в разі його відсутності — ЖЕК.Про це повідомив радник міського головина своїй сторінці у Facebook.Для належного проведення дезінфекції, кожен ЖЕК забезпечать 500-ма літрами розчину на основі гіпохлориту натрію. Окрім того, на позачерговому засіданні виконавчого комітету з резервного фонду будуть виділені кошти для придбання засобів розпилення дезінфекційного розчину, а також засобів індивідуального захисту працівників, що здійснюватимуть дезінфекцію.Відповідно до вимог, процедура дезінфекції у під’їздах повинна проводитися щонайменше раз на три дні. Оброблятися в першу чергу будуть поручні, кодові замки, домофони, ручки дверей у під’їзди, ліфти та кнопки ліфту, підлога.Керівникам ЖЕКів повідомили, що за халатне відношення до цих робіт буде наступати відповідальність у вигляді фінансових штрафних санкцій та дострокового розірвання контракту.