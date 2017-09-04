У Луцьку обіцяють дезінфікувати кожен під'їзд усіх багатоповерхівок
Сьогодні, 14:54
У Луцьку впроваджують обов’язкову дезінфекцію під’їздів багатоквартирних будинків на період карантину. Відповідальність за це покладають на ОСББ, а в разі його відсутності — ЖЕК.
Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Для належного проведення дезінфекції, кожен ЖЕК забезпечать 500-ма літрами розчину на основі гіпохлориту натрію. Окрім того, на позачерговому засіданні виконавчого комітету з резервного фонду будуть виділені кошти для придбання засобів розпилення дезінфекційного розчину, а також засобів індивідуального захисту працівників, що здійснюватимуть дезінфекцію.
Відповідно до вимог, процедура дезінфекції у під’їздах повинна проводитися щонайменше раз на три дні. Оброблятися в першу чергу будуть поручні, кодові замки, домофони, ручки дверей у під’їзди, ліфти та кнопки ліфту, підлога.
Керівникам ЖЕКів повідомили, що за халатне відношення до цих робіт буде наступати відповідальність у вигляді фінансових штрафних санкцій та дострокового розірвання контракту.
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Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Для належного проведення дезінфекції, кожен ЖЕК забезпечать 500-ма літрами розчину на основі гіпохлориту натрію. Окрім того, на позачерговому засіданні виконавчого комітету з резервного фонду будуть виділені кошти для придбання засобів розпилення дезінфекційного розчину, а також засобів індивідуального захисту працівників, що здійснюватимуть дезінфекцію.
Відповідно до вимог, процедура дезінфекції у під’їздах повинна проводитися щонайменше раз на три дні. Оброблятися в першу чергу будуть поручні, кодові замки, домофони, ручки дверей у під’їзди, ліфти та кнопки ліфту, підлога.
Керівникам ЖЕКів повідомили, що за халатне відношення до цих робіт буде наступати відповідальність у вигляді фінансових штрафних санкцій та дострокового розірвання контракту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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