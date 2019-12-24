вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Чергові у масках та постійна дезінфекція приміщень: як у гуртожитках Лесиного вишу дотримуються заходів безпеки

Чергові у масках та постійна дезінфекція приміщень: як у гуртожитках Лесиного вишу дотримуються заходів безпеки
У період карантину в гуртожитках Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вжито всіх заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID–19.

Про це йдеться на сайті вишу.

У гуртожитках вишу посилили пропускний режим, перманентно проводяться всі рекомендовані санітарні заходи, студентів інформують про потребу дотримуватися під час карантину порад лікарів.

Станом на 23 березня в гуртожитках Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проживає 124 студенти, із них: 19 – іноземці, 1 – переселенець із тимчасово окупованих територій, 1 – дитина-сирота.

«Усі почувають себе добре. Для нас здоров’я і безпека наших студентів завжди в пріоритеті. Ми просимо всіх дбати про своє здоров’я та дотримуватися правил гігієни. Виконуємо всі необхідні санітарні норми та інші рекомендації, які стосуються періоду карантину. Систематично обробляються приміщення, коридори, ручки дверей дезінфікуючими засобами.

Чергові у гуртожитках працюють у масках, а також використовують антисептик. У гуртожитках забезпечено місця для ізоляції студентів з можливими симптомами гострих респіраторних захворювань. На сьогодні вони порожні, сподіваємось, такими й залишаться. Про примусове виселення здобувачів освіти не йдеться», – прокоментувала директорка студентського містечка Університету Світлана Шевчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СНУ імені Лесі Українки, дезінфекція гуртожитків, заходи безпеки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку створили центр, який забезпечуватиме продуктами тих, хто у скруті
Сьогодні, 18:00
У квітні деякі пенсіонери отримають 1000 гривень допомоги
Сьогодні, 16:25
У МОЗ розповіли про обмеження під час похоронів померлих від COVID-19
Сьогодні, 16:20
Медики «швидкої» на Волині працюватимуть по-новому на час пандемії коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги
Сьогодні, 19:10
Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Чергові у масках та постійна дезінфекція приміщень: як у гуртожитках Лесиного вишу дотримуються заходів безпеки
Сьогодні, 18:42
60 ковельських школярів отримають іменні стипендії
Сьогодні, 18:15
У Луцьку створили центр, який забезпечуватиме продуктами тих, хто у скруті
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки Відома громадська організація запропонувала співпрацю СНУ імені Лесі Українки
11 лютий, 18:40
Від сьогодні Анатолій Цьось – офіційно ректор СНУ імені Лесі Українки Від сьогодні Анатолій Цьось – офіційно ректор СНУ імені Лесі Українки
24 січень, 14:05
Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО Викладачі волинського вишу знялися в кіно. ВІДЕО
24 грудень, 2019, 22:21
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
05 липень, 2018, 16:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина
Сьогодні, 19:20
 0
Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги
Сьогодні, 19:10
 0
Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Чергові у масках та постійна дезінфекція приміщень: як у гуртожитках Лесиного вишу дотримуються заходів безпеки
Сьогодні, 18:42
 0
60 ковельських школярів отримають іменні стипендії
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8