Чергові у масках та постійна дезінфекція приміщень: як у гуртожитках Лесиного вишу дотримуються заходів безпеки





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У гуртожитках вишу посилили пропускний режим, перманентно проводяться всі рекомендовані санітарні заходи, студентів інформують про потребу дотримуватися під час карантину порад лікарів.



Станом на 23 березня в гуртожитках Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проживає 124 студенти, із них: 19 – іноземці, 1 – переселенець із тимчасово окупованих територій, 1 – дитина-сирота.



«Усі почувають себе добре. Для нас здоров’я і безпека наших студентів завжди в пріоритеті. Ми просимо всіх дбати про своє здоров’я та дотримуватися правил гігієни. Виконуємо всі необхідні санітарні норми та інші рекомендації, які стосуються періоду карантину. Систематично обробляються приміщення, коридори, ручки дверей дезінфікуючими засобами.



Чергові у гуртожитках працюють у масках, а також використовують антисептик. У гуртожитках забезпечено місця для ізоляції студентів з можливими симптомами гострих респіраторних захворювань. На сьогодні вони порожні, сподіваємось, такими й залишаться. Про примусове виселення здобувачів освіти не йдеться», – прокоментувала директорка студентського містечка Університету Світлана Шевчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період карантину в гуртожитках Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вжито всіх заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID–19.Про це йдеться на сайті вишу.У гуртожитках вишу посилили пропускний режим, перманентно проводяться всі рекомендовані санітарні заходи, студентів інформують про потребу дотримуватися під час карантину порад лікарів.Станом на 23 березня в гуртожитках Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проживає 124 студенти, із них: 19 – іноземці, 1 – переселенець із тимчасово окупованих територій, 1 – дитина-сирота.«Усі почувають себе добре. Для нас здоров’я і безпека наших студентів завжди в пріоритеті. Ми просимо всіх дбати про своє здоров’я та дотримуватися правил гігієни. Виконуємо всі необхідні санітарні норми та інші рекомендації, які стосуються періоду карантину. Систематично обробляються приміщення, коридори, ручки дверей дезінфікуючими засобами.Чергові у гуртожитках працюють у масках, а також використовують антисептик. У гуртожитках забезпечено місця для ізоляції студентів з можливими симптомами гострих респіраторних захворювань. На сьогодні вони порожні, сподіваємось, такими й залишаться. Про примусове виселення здобувачів освіти не йдеться», – прокоментувала директорка студентського містечка Університету

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