У Луцьку таксі безкоштовно возитиме медпрацівників на роботу





Про це інформує



Як повідомили у МОЗ, наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному.



Менеджер із розвитку таксі "579" Дмитро Жук розповів, що їхній транспорт возитиме лікарів, які мають пряме відношення до коронавірусу. Поки що такі працівники є лише в згаданих медзакладах.



«Замовлення для водія виглядає як звичайна безготівка, а для нас – із приміткою «МОЗ». На таке замовлення йде 100 % подача авто якомога швидко», – зазначив Дмитро Жук.



«Цей проєкт не позиціонується як PR-проект. Це соціально-благодійний проєкт, який допоможе в теперішні часи більш оперативно справлятись із викликами лікарів. За масштабуванням ми перші і єдині в Україні, які забезпечують реалізацію цього проєкту одразу в декількох регіонах України», – додав менеджер.



Він розповів, що центральний офіс зараз займається питанням забезпечення усіх водіїв, які контактують із медпрацівниками, дезінфікуючими засобами та респіраторними масками.



Дмитро Жук закликав конкурентів, колег, весь бізнес приєднатися до цього проєкту.



За його словами, також їхня компанія надає послугу доставки продуктів додому.



Нагадаємо, працівники «Оптимального таксі 579» у вересні під час пожежі у Луцькому гарнізонному госпіталі розвозили хворих по інших лікарнях, а також виносили їх із палаючої будівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До ініціативи МОЗ України про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину долучилась компанія Opti («Оптимальне таксі 579»). У Луцьку служба таксі возитиме на роботу лікарів обласних інфекційної та клінічної лікарень.Про це інформує "Перший" Як повідомили у МОЗ, наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному.Менеджер із розвитку таксі "579"розповів, що їхній транспорт возитиме лікарів, які мають пряме відношення до коронавірусу. Поки що такі працівники є лише в згаданих медзакладах.«Замовлення для водія виглядає як звичайна безготівка, а для нас – із приміткою «МОЗ». На таке замовлення йде 100 % подача авто якомога швидко», – зазначив Дмитро Жук.«Цей проєкт не позиціонується як PR-проект. Це соціально-благодійний проєкт, який допоможе в теперішні часи більш оперативно справлятись із викликами лікарів. За масштабуванням ми перші і єдині в Україні, які забезпечують реалізацію цього проєкту одразу в декількох регіонах України», – додав менеджер.Він розповів, що центральний офіс зараз займається питанням забезпечення усіх водіїв, які контактують із медпрацівниками, дезінфікуючими засобами та респіраторними масками.Дмитро Жук закликав конкурентів, колег, весь бізнес приєднатися до цього проєкту.За його словами, також їхня компанія надає послугу доставки продуктів додому.Нагадаємо, працівники «Оптимального таксі 579» у вересні під час пожежі у Луцькому гарнізонному госпіталі розвозили хворих по інших лікарнях, а також виносили їх із палаючої будівлі.

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