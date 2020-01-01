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На Волині судять підприємця, який незаконно отримав гроші за ремонт дитсадка

На Волині судять підприємця, який незаконно отримав гроші за ремонт дитсадка
У грудні 2018 року одна із сільських рад Рожищенського району уклала із підприємством договір будівельного підряду на виконання робіт із капітального ремонту покрівлі дитячого садка.

Технічний нагляд за об’єктом здійснював обвинувачений підприємець, - інформує пресслужба прокуратури області.

Директор підприємства, знаючи, що роботи у повному обсязі не виконані, вніс неправдиві відомості про їх виконання в акт виконаних робіт, підписав його й подав на підписання інженеру з технічного нагляду та виконувачу обов’язків сільського голови.

Інженер з технічного нагляду, усвідомлюючи невідповідність обсягів та переліку фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті роботам, внесеним в акт, підписав його та завірив відтиском печатки.

Завдяки цим оборудкам підприємству із бюджету було безпідставно виплачено майже 100 тисяч гривень.

Керівника підприємства та виконувача обов’язків сільського голови уже судять за вчинення цих злочинів.

Невдовзі постане перед судом і інженер з технічного нагляду.

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Теги: суд, прокуратура, підприємець, дитсадок
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