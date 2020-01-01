У МОЗ розповіли, коли дійсно потрібно носити медичні маски
Сьогодні, 11:55
Міністерство охорони здоров'я України розповіло, коли дійсно потрібно носити медичні маски та як правильно ними користуватися під час пандемії коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Коли та як необхідно використовувати медичні маски:
- здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;
- якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
- маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
- якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.
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Як правильно користуватися медичною маскою:
- перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
- покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
- не торкайтеся маски під час її носіння;
- якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
- якщо маска стане вологою, замініть її новою;
- не використовуйте маску повторно.
Як правильно зняти маску:
- обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
- негайно викиньте у закритий контейнер;
- ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.
Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Коли та як необхідно використовувати медичні маски:
- здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;
- якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
- маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
- якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перший випадок інфікування коронавірусом на Волині: в ОДА прокоментували ситуацію
Як правильно користуватися медичною маскою:
- перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
- покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
- не торкайтеся маски під час її носіння;
- якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
- якщо маска стане вологою, замініть її новою;
- не використовуйте маску повторно.
Як правильно зняти маску:
- обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
- негайно викиньте у закритий контейнер;
- ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.
Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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