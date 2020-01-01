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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ розповіли, коли дійсно потрібно носити медичні маски

У МОЗ розповіли, коли дійсно потрібно носити медичні маски
Міністерство охорони здоров'я України розповіло, коли дійсно потрібно носити медичні маски та як правильно ними користуватися під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Коли та як необхідно використовувати медичні маски:

- здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;
- якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
- маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
- якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

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Як правильно користуватися медичною маскою:

- перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
- покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
- не торкайтеся маски під час її носіння;
- якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
- якщо маска стане вологою, замініть її новою;
- не використовуйте маску повторно.

Як правильно зняти маску:

- обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
- негайно викиньте у закритий контейнер;
- ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.

Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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Теги: карантин, коронавірус, рекомендації МОЗ, медичні маски
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