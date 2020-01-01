У МОЗ розповіли, коли дійсно потрібно носити медичні маски

Міністерство охорони здоров'я України розповіло, коли дійсно потрібно носити медичні маски та як правильно ними користуватися під час пандемії коронавірусу.Про це повідомили у пресслужбі відомства.- здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;- якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;- маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;- якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.- перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;- покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;- не торкайтеся маски під час її носіння;- якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте- якщо маска стане вологою, замініть її новою;- не використовуйте маску повторно.- обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;- негайно викиньте у закритий контейнер;- ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.Нагадаємо, станом на 10:00 25 березня, з них - 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.