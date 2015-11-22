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В Україні продовжили карантин та ввели режим надзвичайної ситуації

В Україні продовжили карантин та ввели режим надзвичайної ситуації
Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду 25 березня, передає "ТСН".

"Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно всі карантинні заходи також плануємо подовжити на 30 днів", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також він закликав не плутати надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан.

"Надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози", - сказав прем’єр.

Таким чином карантин і режим надзвичайної ситуації триватимуть до 24 квітня.

Зазначимо, додатково до цього рішення Кабмін постановив:

- належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
- залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
- надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.


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Теги: надзвичайний стан, Україна, рішення уряду
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