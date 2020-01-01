Показали стан готовності лікарні у Боголюбах до прийому важких хворих з коронавірусом. ФОТО

На першому поверсі триває плановий ремонт

Вигляд з вікна коридору 5-го поверху

Волинську обласну клінічну лікарню визначили головним медзакладом на Волині в плані надання допомоги пацієнтам з важкими формами коронавірусу.Епіцентром боротьби за життя таких пацієнтів стане корпус лікарні, що у селі Боголюби під Луцьком.Журналістам продемонстрували готовність медичного закладу до прийому хворих та розповіли про забезпеченість ліками, дезінфекторами та засобами індивідуального захисту для медиків.Медичний директор з лікувальної роботи Волинської обласної клінічної лікарнізауважив, що Боголюби прийматимуть важких хворих першими, але головний корпус обласної лікарні на проспекті Президента Грушевського теж готує місця для важких хворих з коронавірусом на випадок, якщо у Боголюбах місць для таких пацієнтів забракне.Загалом у лікарні, що в Боголюбах, розгорнуть 150 ліжок для хворих на коронавірус. Якщо ситуація буде критичною і місць бракуватиме, максимально можуть вмістити ще до 70. Ліжка, каже Микола Юрко, більшою мірою закупили нові ліжка, оскільки старі погано піддавали дезінфекції. Частину уже привезли та встановили, решту мають привезти сьогодні, 25 березня.Під потреби хворих з коронавірусною інфекцією наразі облаштовують усі 6 поверхів корпусу лікарні. На усіх, крім першого, розміщуватимуть пацієнтів. На першому ж буде так звана «чиста зона». Її використовуватимуть для потреб лікарів, де вони зможуть відпочити, поїсти, переодягнутися тощо.Головний акцент у Боголюбах роблять на 5-ий і 6-ий поверхи. Зокрема, на 6 поверсі сформували відділення інфекційної реанімації та операційний блок.Саме на 6 поверсі будуть розміщені усі 25 апаратів штучної вентиляції легенів. Їх потребуватимуть пацієнти у найважчих станах. Наразі більшість цих апаратів – вже у лікарні, решту у терміновому порядку довозять та встановлюють. На п’ятому і нижчих поверхах будуть кисневі концентратори.Завтра, 26 березня, у лікарню мають привезти 16-зрізовий надсучасний комп’ютерний томограф для діагностики ураження легень.Наразі на шостому поверсі у кожній палаті встановлюють по 4 ліжка. «Ми так плануємо попередньо. Але якщо таким чином не буде дотримана норма про відстань в 1 метр між ліжками, кількість ліжок будемо скорочувати», - каже медичний директор обласної лікарні.У відділенні ж, яке облаштували на 5 поверсі – блокова система розміщення палат. Кожен блок розрахований на 2 пацієнтів, у кожному є санвузол, лоджія.Лікарі, за словами Миколи Юрка, приходитимуть у лікарню на добу, час роботи з пацієнтами становитиме 12 годин. Потім три доби бригада лікарів, яка відпрацювала добу, перебуватиме вдома. Натомість її змінять інші лікарі, які теж перебуватимуть добу у медзакладі, а тоді три доби – вдома.На поверсі з пацієнтами, за словами медичного директора, має працювати щонайменше 12 медиків.Найперше – інфекціоністи, пульмонологи. Але до роботи залучать увесь медичний склад лікарні.«Ніхто не може передбачити, які ускладнення можуть бути у хворих з коронавірусною інфекцією. Може, бути, для прикладу, той же апендицит чи кишкова непрохідність. Мають бути хірурги, і хворим на коронавірус, які матимуть потребу в операції, ми її маємо зробити тут. Тому передбачили операційні», - пояснив лікар.У операційний блок провели подачу кисню з кисневої станції. Система подачі кисню, каже Микола Юрко, працювала і раніше, але її суттєво розширили та оновили.Старша медична сестрапоказала складські приміщення, де зберігають ліки та засоби індивідуального захисту для медиків.«Ми отримали 15 тисяч масок, респіратори, засоби гігієни. Тут, наприклад, - катетери для верхніх дихальних шляхів, подовжувач інфузійний, шприци інсулінові, фільтри-з’єднувачі і інше. «Це тільки перша частина, ми тільки отримали», - показує медсестра на коробки.Додає, що отримали й чималу кількість дезрочинів як для поверхонь, так і для шкіри.За словами Алла Івчиної, медики, що працюють з хворими на коронавірус, мають бути одягнені у спецодяг. Це, зокрема, комбінезон, високі бахіли, рукавички, нарукавники, окуляри, захисний екран. Цей спецодяг треба змінювати кожні 4 години.«Є чиста зона лікарні, є нейтральна, є брудна. Усе це продумано. Лікар змінюватиме одяг і залишатиме його у спеціально призначених для цього ємностях. Усе буде знезаражуватися, аби не заносити у чисту зону інфекцію», - пояснює медсестра.Вона додає, що наразі є усі комплекти захисного костюма, утім не готова сказати, на скільки часу вистачить наявного.Медикаменти тут зберігають у затемненій кімнаті. Алла Івчина каже, що усе, що тут зараз є, придбане за кошти благодійників.«Маємо тут глюкозу, фізрозчин, жарознижувальні препарати, багато видів антибіотиків… Везуть, допомагають, хто як може... Цю кімнату облаштуємо стелажами до самої стелі. Бо медикаментів має бути дуже багато», - розповіла Івчина.Зауважимо, що пацієнтів у лікарні в Боголюбах наразі немає, оскільки лікарню тимчасово повністю перепрофілювали під заклад допомоги хворим з коронавірусом. Тож ургентних хворих перевели у відділення, що на проспекті Президента Грушевського у Луцьку, частину пацієнтів виписали.