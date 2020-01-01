У Луцьку в аварії зіткнулись 4 автівки. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків аварії, зіткнулися такі автомобілі: Skoda Superb, OPEL Insignia, Citroen C5 та BMW X5.



На проїжджій частині на місці аварії розкидані деталі та запчастини від транспортних засобів. Автомобілі учасників ДТП отримали середні та складні механічні пошкодження.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох авто сталася 26 березня близько 16 години на вулиці Ковельській в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків аварії, зіткнулися такі автомобілі: Skoda Superb, OPEL Insignia, Citroen C5 та BMW X5.На проїжджій частині на місці аварії розкидані деталі та запчастини від транспортних засобів. Автомобілі учасників ДТП отримали середні та складні механічні пошкодження.Деталі – згодом.

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