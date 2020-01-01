У Луцьку автівка збила велосипедиста
Сьогодні, 09:56
У Луцьку на вулиці Рівненській автомобіль збив велосипедиста.
Про це повідомляють користувачі у групі "АвтоАндони Луцька" у facebook.
Як повідомляють очевидці, аварія сталася поблизу "Модерн-Експо" близько 9:20. На місці працювали поліцейські та медики.
Потерпілого госпіталізували.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляють користувачі у групі "АвтоАндони Луцька" у facebook.
Як повідомляють очевидці, аварія сталася поблизу "Модерн-Експо" близько 9:20. На місці працювали поліцейські та медики.
Потерпілого госпіталізували.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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