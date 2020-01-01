У Луцьку автівка збила велосипедиста





Про це повідомляють користувачі у групі "АвтоАндони Луцька" у facebook.



Як повідомляють очевидці, аварія сталася поблизу "Модерн-Експо" близько 9:20. На місці працювали поліцейські та медики.



Потерпілого госпіталізували.



Деталі - згодом.

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