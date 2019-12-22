Під час карантину через «Ягодин» в Україну повернулося більше 6 тисяч громадян





Про це інформує



В межах відповідальності Луцького прикордонного загону функціонують такі пункти пропуску:



На кордоні з Білоруссю: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".



На кордоні з Польщею: "Ягодин-Дорогуськ".



"Враховуючи ситуацію, яка склалась з поверненням громадян України додому, польська та українська сторони досягли певних домовленостей щодо надання можливості українським водіям, які здійснюють пасажирські перевезення, прямувати на польську сторону в пункт пропуску "Дорогуськ" та доставляти наших громадян до українського пункту пропуску "Ягодин". Для цього прикордонники спільно з місцевими органами влади, взаємодіючими структурами, організували роботу щодо виділення транспорту для забезпечення переміщення наших громадян. В середньому за добу водії здійснюють десять таких поїздок. Слід зазначити, що інформація про кількість українців, які накопичуються на суміжній стороні надходить українським прикордонникам від польських колег. Після чого, інформуються перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення. Автобуси почергово забирають українців з пункту пропуску "Дорогуськ" та доставляють їх в пункт пропуску "Ягодин", - розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.



В подальшому, після проходження температурного скринінгу та паспортного контролю, подорожуючих довозять до найближчої автобусної зупинки, щоб вони мали можливість добратись до місць проживання.



Від часу запровадження карантину через пункт пропуску "Ягодин" в Україну повернулося більше 6 тисяч громадян України. В середньому за добу прикордонники пропускають від однієї до півтори тисячі українців, розповіла Оксана Петрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області функціонують 4 пункти пропуску, через які пропускають громадян.Про це інформує Суспільне Волинь В межах відповідальності Луцького прикордонного загону функціонують такі пункти пропуску:На кордоні з Білоруссю: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".На кордоні з Польщею: "Ягодин-Дорогуськ"."Враховуючи ситуацію, яка склалась з поверненням громадян України додому, польська та українська сторони досягли певних домовленостей щодо надання можливості українським водіям, які здійснюють пасажирські перевезення, прямувати на польську сторону в пункт пропуску "Дорогуськ" та доставляти наших громадян до українського пункту пропуску "Ягодин". Для цього прикордонники спільно з місцевими органами влади, взаємодіючими структурами, організували роботу щодо виділення транспорту для забезпечення переміщення наших громадян. В середньому за добу водії здійснюють десять таких поїздок. Слід зазначити, що інформація про кількість українців, які накопичуються на суміжній стороні надходить українським прикордонникам від польських колег. Після чого, інформуються перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення. Автобуси почергово забирають українців з пункту пропуску "Дорогуськ" та доставляють їх в пункт пропуску "Ягодин", - розповіла речниця Луцького прикордонного загонуВ подальшому, після проходження температурного скринінгу та паспортного контролю, подорожуючих довозять до найближчої автобусної зупинки, щоб вони мали можливість добратись до місць проживання.Від часу запровадження карантину через пункт пропуску "Ягодин" в Україну повернулося більше 6 тисяч громадян України. В середньому за добу прикордонники пропускають від однієї до півтори тисячі українців, розповіла Оксана Петрів.

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