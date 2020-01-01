У Нововолинську – 8 хворих із пневмонією
Сьогодні, 13:19
У Нововолинській центральній міській лікарні перебуває 8 хворих із пневмонією.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Один пацієнт знаходиться у важкому стані, 2 - середнього ступеня важкості, 5 - одужують.
В інфекційному відділені знаходяться 7 пацієнтів з різними проявами гострих респіраторних захворювань.
Протягом доби в приймальне відділення пацієнти з респіраторними захворюваннями не зверталися.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.
Один пацієнт знаходиться у важкому стані, 2 - середнього ступеня важкості, 5 - одужують.
В інфекційному відділені знаходяться 7 пацієнтів з різними проявами гострих респіраторних захворювань.
Протягом доби в приймальне відділення пацієнти з респіраторними захворюваннями не зверталися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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