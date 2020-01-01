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У Нововолинську – 8 хворих із пневмонією

У Нововолинську – 8 хворих із пневмонією
У Нововолинській центральній міській лікарні перебуває 8 хворих із пневмонією.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

Один пацієнт знаходиться у важкому стані, 2 - середнього ступеня важкості, 5 - одужують.

В інфекційному відділені знаходяться 7 пацієнтів з різними проявами гострих респіраторних захворювань.

Протягом доби в приймальне відділення пацієнти з респіраторними захворюваннями не зверталися.

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Теги: пневмонія, Нововолинськ
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