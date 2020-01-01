У Вінницькій області COVID-19 заразилася дитина





Про це повідомила пресслужба Лабораторного центру МОЗ у Вінницькій області, - пише



Зазначається, що до 32 зросла кількість осіб, які мають підозру на інфікування COVID-19. " У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в чотирьох випадках виявлений коронавірус, зокрема однієї дитини. Зразки матеріалів ще від чотирьох хворих досліджуються", - повідомляє обласний лабораторний центр.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: На коронавірус захворіла дівчинка з Гірки Полонки



Видання Вінниця.infо повідомляє, що захворів 5-річний хлопчик - родич медсестри, у якої напередодні підтвердився коронавірус. Хлопчика госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінницькій області коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у чотирьох осіб, зокрема дитини.Про це повідомила пресслужба Лабораторного центру МОЗ у Вінницькій області, - пише ТСН Зазначається, що до 32 зросла кількість осіб, які мають підозру на інфікування COVID-19. " У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в чотирьох випадках виявлений коронавірус, зокрема однієї дитини. Зразки матеріалів ще від чотирьох хворих досліджуються", - повідомляє обласний лабораторний центр.Видання Вінниця.infо повідомляє, що захворів 5-річний хлопчик - родич медсестри, у якої напередодні підтвердився коронавірус. Хлопчика госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію