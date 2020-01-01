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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Вінницькій області COVID-19 заразилася дитина

У Вінницькій області COVID-19 заразилася дитина
У Вінницькій області коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у чотирьох осіб, зокрема дитини.

Про це повідомила пресслужба Лабораторного центру МОЗ у Вінницькій області, - пише ТСН.

Зазначається, що до 32 зросла кількість осіб, які мають підозру на інфікування COVID-19. " У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в чотирьох випадках виявлений коронавірус, зокрема однієї дитини. Зразки матеріалів ще від чотирьох хворих досліджуються", - повідомляє обласний лабораторний центр.

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Видання Вінниця.infо повідомляє, що захворів 5-річний хлопчик - родич медсестри, у якої напередодні підтвердився коронавірус. Хлопчика госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні.

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Теги: дитина, коронавірус
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