У Вінницькій області COVID-19 заразилася дитина
Сьогодні, 18:02
У Вінницькій області коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у чотирьох осіб, зокрема дитини.
Про це повідомила пресслужба Лабораторного центру МОЗ у Вінницькій області, - пише ТСН.
Зазначається, що до 32 зросла кількість осіб, які мають підозру на інфікування COVID-19. " У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в чотирьох випадках виявлений коронавірус, зокрема однієї дитини. Зразки матеріалів ще від чотирьох хворих досліджуються", - повідомляє обласний лабораторний центр.
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Видання Вінниця.infо повідомляє, що захворів 5-річний хлопчик - родич медсестри, у якої напередодні підтвердився коронавірус. Хлопчика госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні.
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Про це повідомила пресслужба Лабораторного центру МОЗ у Вінницькій області, - пише ТСН.
Зазначається, що до 32 зросла кількість осіб, які мають підозру на інфікування COVID-19. " У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в чотирьох випадках виявлений коронавірус, зокрема однієї дитини. Зразки матеріалів ще від чотирьох хворих досліджуються", - повідомляє обласний лабораторний центр.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На коронавірус захворіла дівчинка з Гірки Полонки
Видання Вінниця.infо повідомляє, що захворів 5-річний хлопчик - родич медсестри, у якої напередодні підтвердився коронавірус. Хлопчика госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні.
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