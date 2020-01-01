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Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 березня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 березня
У п'ятницю, 27 березня, буде тимчасово припинене електропостачання на одній із вулиць Луцька.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Відтак, від 9:30-16:00 не буде електроенергії на бульварі Дружби Народів, 4, 4а.

Просять вибачення за тимчасові незручності.


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Теги: світло, Луцьк, відключення
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