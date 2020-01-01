Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 березня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Відтак, від 9:30-16:00 не буде електроенергії на бульварі Дружби Народів, 4, 4а.



Просять вибачення за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 27 березня, буде тимчасово припинене електропостачання на одній із вулиць Луцька.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Відтак, від 9:30-16:00 не буде електроенергії на бульварі Дружби Народів, 4, 4а.Просять вибачення за тимчасові незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію