Де у Луцьку не буде світла завтра, 27 березня
Сьогодні, 19:04
У п'ятницю, 27 березня, буде тимчасово припинене електропостачання на одній із вулиць Луцька.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Відтак, від 9:30-16:00 не буде електроенергії на бульварі Дружби Народів, 4, 4а.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Відтак, від 9:30-16:00 не буде електроенергії на бульварі Дружби Народів, 4, 4а.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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