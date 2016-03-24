Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО





На місце виїжджали пожежники ДПРЧ-7, -



Як повідомили рятувальники, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.



Подібних пожеж з початку року у Володимирі-Волинському та районі було зафіксовано близько десятка.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го березня близько 17:00 при виїзді з Володимира-Волинського у напрямку Луцька, біля села Фалемичі горіла суха трава.На місце виїжджали пожежники ДПРЧ-7, - пише БУГ.Як повідомили рятувальники, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.Подібних пожеж з початку року у Володимирі-Волинському та районі було зафіксовано близько десятка.

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