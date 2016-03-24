Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО
Сьогодні, 01:03
26-го березня близько 17:00 при виїзді з Володимира-Волинського у напрямку Луцька, біля села Фалемичі горіла суха трава.
На місце виїжджали пожежники ДПРЧ-7, - пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Подібних пожеж з початку року у Володимирі-Волинському та районі було зафіксовано близько десятка.
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На місце виїжджали пожежники ДПРЧ-7, - пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Подібних пожеж з початку року у Володимирі-Волинському та районі було зафіксовано близько десятка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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