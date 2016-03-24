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Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО

Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО
26-го березня близько 17:00 при виїзді з Володимира-Волинського у напрямку Луцька, біля села Фалемичі горіла суха трава.

На місце виїжджали пожежники ДПРЧ-7, - пише БУГ.

Як повідомили рятувальники, причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Подібних пожеж з початку року у Володимирі-Волинському та районі було зафіксовано близько десятка.

Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО

Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО

Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО

Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО

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Теги: суха трава, рятувальники, володимир
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