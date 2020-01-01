У Франції від коронавірусу померла принцеса

Марія Тереза ​​Бурбон-Пармська



Про це пише De Telegraaf, - інформує



Марія Тереза ​​народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. Її родичем є король Іспанії Філіп VI.



Жінка так і не вийшла заміж, дітей у неї не було. Марія Тереза ​​жила одна.



Похорон принцеси відбувся 27 березня.



Нагадаємо, що від коронавірусу помер актор Марк Блум. Йому було 69 років. Він найбільш відомий за ролями у стрічках "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У столиці Франції від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла 86-річна принцесаПро це пише De Telegraaf, - інформує Корреспондент. Марія Тереза ​​народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. Її родичем є король Іспанії Філіп VI.Жінка так і не вийшла заміж, дітей у неї не було. Марія Тереза ​​жила одна.Похорон принцеси відбувся 27 березня.Нагадаємо, що від коронавірусу помер актор Марк Блум. Йому було 69 років. Він найбільш відомий за ролями у стрічках "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано".

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