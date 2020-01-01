У Франції від коронавірусу померла принцеса
Сьогодні, 17:38
У столиці Франції від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла 86-річна принцеса Марія Тереза Бурбон-Пармська
Про це пише De Telegraaf, - інформує Корреспондент.
Марія Тереза народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. Її родичем є король Іспанії Філіп VI.
Жінка так і не вийшла заміж, дітей у неї не було. Марія Тереза жила одна.
Похорон принцеси відбувся 27 березня.
Нагадаємо, що від коронавірусу помер актор Марк Блум. Йому було 69 років. Він найбільш відомий за ролями у стрічках "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано".
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Про це пише De Telegraaf, - інформує Корреспондент.
Марія Тереза народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. Її родичем є король Іспанії Філіп VI.
Жінка так і не вийшла заміж, дітей у неї не було. Марія Тереза жила одна.
Похорон принцеси відбувся 27 березня.
Нагадаємо, що від коронавірусу помер актор Марк Блум. Йому було 69 років. Він найбільш відомий за ролями у стрічках "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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