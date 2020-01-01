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У Франції від коронавірусу померла принцеса

У Франції від коронавірусу померла принцеса
У столиці Франції від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла 86-річна принцеса Марія Тереза ​​Бурбон-Пармська

Про це пише De Telegraaf, - інформує Корреспондент.

Марія Тереза ​​народилася в 1933 році і входила в династію Пармських Бурбонів, що раніше правила герцогством Пармським в Італії, а потім стала правлячою династією Люксембургу. Її родичем є король Іспанії Філіп VI.

Жінка так і не вийшла заміж, дітей у неї не було. Марія Тереза ​​жила одна.

Похорон принцеси відбувся 27 березня.

Нагадаємо, що від коронавірусу помер актор Марк Блум. Йому було 69 років. Він найбільш відомий за ролями у стрічках "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано".

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Теги: смерть, принцеса, Париж
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