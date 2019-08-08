Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Волинський пауерліфтер та президент відділення WPA в Україні Вадим Коцага розповів, що у вільний час полюбляє вишивати.
Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Доки я продовжую роботу над новоб "картинкою" і особливо немає що показувати, опублікую кілька свої старих робіт. Моя перша повноколірна картина - "Букет". Розмір роботи 50×50 см.
Виконана в 1992 році. Робота тривала майже 6 місяців", - йдеться у дописі.
Вадим Коцага розповів, що ця робота була дуже складною для нього, оскільки оригінал знаходився в Німеччині і доводилось сидіти та розкреслювати голкою фото і відокремлювати кожний колір, підбирати кольори з ниток, які були вдома, та збирати по маминих знайомих.
"Дякую моїм батькам Коцага Алла та Анатолій Коцага, що із розумінням тоді віднеслись до цього хоббі і всіляко мене підтримували", - написав чоловік і додав, що має свій фірмовий "підпис" - внизу картини вишиває свої ініціали.
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Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Доки я продовжую роботу над новоб "картинкою" і особливо немає що показувати, опублікую кілька свої старих робіт. Моя перша повноколірна картина - "Букет". Розмір роботи 50×50 см.
Виконана в 1992 році. Робота тривала майже 6 місяців", - йдеться у дописі.
Вадим Коцага розповів, що ця робота була дуже складною для нього, оскільки оригінал знаходився в Німеччині і доводилось сидіти та розкреслювати голкою фото і відокремлювати кожний колір, підбирати кольори з ниток, які були вдома, та збирати по маминих знайомих.
"Дякую моїм батькам Коцага Алла та Анатолій Коцага, що із розумінням тоді віднеслись до цього хоббі і всіляко мене підтримували", - написав чоловік і додав, що має свій фірмовий "підпис" - внизу картини вишиває свої ініціали.
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