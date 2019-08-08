вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО

Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО
Волинський пауерліфтер та президент відділення WPA в Україні Вадим Коцага розповів, що у вільний час полюбляє вишивати.

Про це чоловік написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Доки я продовжую роботу над новоб "картинкою" і особливо немає що показувати, опублікую кілька свої старих робіт. Моя перша повноколірна картина - "Букет". Розмір роботи 50×50 см.
Виконана в 1992 році. Робота тривала майже 6 місяців", - йдеться у дописі.
Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО


Вадим Коцага розповів, що ця робота була дуже складною для нього, оскільки оригінал знаходився в Німеччині і доводилось сидіти та розкреслювати голкою фото і відокремлювати кожний колір, підбирати кольори з ниток, які були вдома, та збирати по маминих знайомих.

"Дякую моїм батькам Коцага Алла та Анатолій Коцага, що із розумінням тоді віднеслись до цього хоббі і всіляко мене підтримували", - написав чоловік і додав, що має свій фірмовий "підпис" - внизу картини вишиває свої ініціали.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вадим Коцага, хобі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО
Сьогодні, 22:38
На Волині міська рада забезпечить доїзд медиків до Луцька
Сьогодні, 22:00
На Волині зафіксували понад 40 порушень правил карантину
Сьогодні, 21:26
ТОП-5 найпопулярніших товарів на карантині, які купують українці
Сьогодні, 20:43
На Волині посеред ночі злодії обікрали магазин
Сьогодні, 20:12
Схожі новини
Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування Прикута до ліжка волинянка завдяки хобі заробляє собі на лікування
08 серпень, 2019, 17:27
Майстер з Волині будує мініатюрні кораблі у пляшках. ВІДЕО Майстер з Волині будує мініатюрні кораблі у пляшках. ВІДЕО
31 липень, 2019, 16:38
Сільський голова з Волині майструє флейти дощу Сільський голова з Волині майструє флейти дощу
23 квітень, 2019, 18:10
Волинянка вирощує болгарський перець на кухонних губках Волинянка вирощує болгарський перець на кухонних губках
11 лютий, 2019, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
26 березень, 18:11
 1
Волинський пауерліфтер розповів про своє незвичне хобі. ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
На Волині міська рада забезпечить доїзд медиків до Луцька
Сьогодні, 22:00
 0
На Волині зафіксували понад 40 порушень правил карантину
Сьогодні, 21:26
 0
ТОП-5 найпопулярніших товарів на карантині, які купують українці
Сьогодні, 20:43
 0
Медіа
відео
1/8