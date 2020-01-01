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На Дніпропетровщині вилікувався хворий на коронавірус чоловік

На Дніпропетровщині вилікувався хворий на коронавірус чоловік
У Дніпропетровській області одужав перший інфікований коронавірусом місцевий житель, який до цього повернувся з дружиною з Франції.

Про це повідомляє Zik, посилаючись на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Перші два випадки коронавирусної інфекції в області виявили у подружжя, яке повернулося з Франції. Тільки захворівши, вони відразу самоізолювались і звернулися до лікарів. Знаходилися під наглядом в Дніпровській міській лікарні №21. Медики робили все, щоб вони якомога швидше одужали. Нарешті отримали результати повторних досліджень на COVID-19. Аналізи показали, що чоловік одужав. Але у дружини коронавірус поки підтверджується", - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Так, чоловіка вже готують до виписки, а його дружина поки що залишатиметься в лікарні під наглядом фахівців.

Зараз в Дніпропетровській області 6 підтверджених випадків коронавируса.

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Теги: Дніпропетровщина, коронавірус
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