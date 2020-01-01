На Дніпропетровщині вилікувався хворий на коронавірус чоловік





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"Перші два випадки коронавирусної інфекції в області виявили у подружжя, яке повернулося з Франції. Тільки захворівши, вони відразу самоізолювались і звернулися до лікарів. Знаходилися під наглядом в Дніпровській міській лікарні №21. Медики робили все, щоб вони якомога швидше одужали. Нарешті отримали результати повторних досліджень на COVID-19. Аналізи показали, що чоловік одужав. Але у дружини коронавірус поки підтверджується", - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.



Так, чоловіка вже готують до виписки, а його дружина поки що залишатиметься в лікарні під наглядом фахівців.



Зараз в Дніпропетровській області 6 підтверджених випадків коронавируса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпропетровській області одужав перший інфікований коронавірусом місцевий житель, який до цього повернувся з дружиною з Франції.Про це повідомляє Zik , посилаючись на пресслужбу Дніпропетровської ОДА."Перші два випадки коронавирусної інфекції в області виявили у подружжя, яке повернулося з Франції. Тільки захворівши, вони відразу самоізолювались і звернулися до лікарів. Знаходилися під наглядом в Дніпровській міській лікарні №21. Медики робили все, щоб вони якомога швидше одужали. Нарешті отримали результати повторних досліджень на COVID-19. Аналізи показали, що чоловік одужав. Але у дружини коронавірус поки підтверджується", - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.Так, чоловіка вже готують до виписки, а його дружина поки що залишатиметься в лікарні під наглядом фахівців.Зараз в Дніпропетровській області 6 підтверджених випадків коронавируса.

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