«Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину
Сьогодні, 11:24
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів про своє ставлення до окроплення вулиць з машин святою водою під час карантину.
Про це йдеться у програмі «АпоговориТИ».
«Є священнодійство, а є понти. Якщо їздять і хорохоряться, поливають місто…Це як служіння в літаку, ніби літургія відбувається над усіма на землі. Це панти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, щоб показати, наскільки вона сучасна тощо», - наголосив Михаїл.
За його словами, треба залучати до священних дійств вірян, якщо ж дійство відбувається «на камеру», від цього більше гріха, аніж віри.
«Я проти такого», - додав митрополит.
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Про це йдеться у програмі «АпоговориТИ».
«Є священнодійство, а є понти. Якщо їздять і хорохоряться, поливають місто…Це як служіння в літаку, ніби літургія відбувається над усіма на землі. Це панти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, щоб показати, наскільки вона сучасна тощо», - наголосив Михаїл.
За його словами, треба залучати до священних дійств вірян, якщо ж дійство відбувається «на камеру», від цього більше гріха, аніж віри.
«Я проти такого», - додав митрополит.
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Ви відповісте що нарушували і проводили служіння...
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