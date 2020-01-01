«Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину

Михаїл розповів про своє ставлення до окроплення вулиць з машин святою водою під час карантину.



Про це йдеться у програмі



«Є священнодійство, а є понти. Якщо їздять і хорохоряться, поливають місто…Це як служіння в літаку, ніби літургія відбувається над усіма на землі. Це панти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, щоб показати, наскільки вона сучасна тощо», - наголосив Михаїл.



За його словами, треба залучати до священних дійств вірян, якщо ж дійство відбувається «на камеру», від цього більше гріха, аніж віри.



«Я проти такого», - додав митрополит.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийрозповів про своє ставлення до окроплення вулиць з машин святою водою під час карантину.Про це йдеться у програмі «АпоговориТИ» «Є священнодійство, а є понти. Якщо їздять і хорохоряться, поливають місто…Це як служіння в літаку, ніби літургія відбувається над усіма на землі. Це панти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, щоб показати, наскільки вона сучасна тощо», - наголосив Михаїл.За його словами, треба залучати до священних дійств вірян, якщо ж дійство відбувається «на камеру», від цього більше гріха, аніж віри.«Я проти такого», - додав митрополит.

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