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«Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину

«Понти», – Михаїл про окроплення вулиць освяченою водою під час карантину
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів про своє ставлення до окроплення вулиць з машин святою водою під час карантину.

Про це йдеться у програмі «АпоговориТИ».

«Є священнодійство, а є понти. Якщо їздять і хорохоряться, поливають місто…Це як служіння в літаку, ніби літургія відбувається над усіма на землі. Це панти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, щоб показати, наскільки вона сучасна тощо», - наголосив Михаїл.

За його словами, треба залучати до священних дійств вірян, якщо ж дійство відбувається «на камеру», від цього більше гріха, аніж віри.

«Я проти такого», - додав митрополит.

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Теги: коронавірус, карантин, церква, Михаїл
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Коментарі 4
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Пройде вірус
Ви відповісте що нарушували і проводили служіння...
Ви богу служите чи купюрам грошей?
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"Понти, вєк волі не відать, волкі позорниє" сказав батюшка і навернув кадилом.
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ЯК ІУДА МОЖЕ ЩОСЬ ГОВОРИТИ ПРОЦЕРКОВНІ РЕТУАЛИ.
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Ти не християнин, тому й так судиш, бо кожен християнин знає заповідь: "Не суди, то й не судимий будеш".
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