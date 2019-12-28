У Луцькому районі – смертельна аварія
Сьогодні, 10:04
Учора, 27 березня, на автодорозі у селі Чаруків Луцького району автомобіль «Opel Vivaro» на смерть збив пішохода.
Про це інформує ГУНП в області.
За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, 36-річного жителя Луцького району.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
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Про це інформує ГУНП в області.
За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, 36-річного жителя Луцького району.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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