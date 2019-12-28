вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі – смертельна аварія

У Луцькому районі – смертельна аварія
Учора, 27 березня, на автодорозі у селі Чаруків Луцького району автомобіль «Opel Vivaro» на смерть збив пішохода.

Про це інформує ГУНП в області.

За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, 36-річного жителя Луцького району.

Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У семи волинян підозрюють COVID-19
Сьогодні, 10:15
В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:05
У Луцькому районі – смертельна аварія
Сьогодні, 10:04
У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
Сільський синоптик із Волині спрогнозував, коли підуть дощі та Світязь наповниться водою
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки Помер один з водіїв, якого вирізали рятувальники після аварії на Волині за участю маршрутки
09 лютий, 10:51
За рік на волинських дорогах загинули 124 людини За рік на волинських дорогах загинули 124 людини
14 січень, 21:38
Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто Постраждало семеро людей, двоє із них загинуло: на трасі Ковель-Доманово трапилася ДТП за участю двох авто
05 січень, 10:47
Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ Шукають свідків аварії у Копачівці, де загинув директор Камінь-Каширського ВПУ
28 грудень, 2019, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку безкоштовно роздаватимуть антисептики
Сьогодні, 10:50
 0
У семи волинян підозрюють COVID-19
Сьогодні, 10:15
 0
В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу
Сьогодні, 10:05
 0
У Луцькому районі – смертельна аварія
Сьогодні, 10:04
 0
У місті на Волині вночі горіла багатоповерхівка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8