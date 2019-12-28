У Луцькому районі – смертельна аварія





Про це інформує ГУНП в області.



За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, 36-річного жителя Луцького району.



Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.



За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 березня, на автодорозі у селі Чаруків Луцького району автомобіль «Opel Vivaro» на смерть збив пішохода.Про це інформує ГУНП в області.За кермом транспортного засобу перебував 30-річний житель обласного центру. Водій допустив наїзд на пішохода, 36-річного жителя Луцького району.Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

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