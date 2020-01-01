У семи волинян підозрюють COVID-19
Сьогодні, 10:15
За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.
Про це інформує ОДА.
Всього станом на 10.00 28 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 7 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.
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Про це інформує ОДА.
Всього станом на 10.00 28 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 7 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.
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Коментарі 4
Для чого відправляють у Київ якщо в нас є сучасна лабораторія? Чи Волині не дістались тести і реактиви для досліджень? Чому правду не говорять і затягують час тими відправками до Києва?!
Випадок з дитиною відразу дослідили, а інше все у Київ відправляють? Кажіть людям правду!
І далі до столиці.Де тест-системи?Що будете робити далі?Часу вже немає.
Скільки будете брехати про двох хворих? Кажіть людям правду, щоб народ усвідомлював небезпеку, щоб не тинялись без толку вулицями міст і сіл... бо ж чого сидіти вдома, коли у нас все прекрасно... Ваше замовчування реальної ситуації вилізе всім боком...
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