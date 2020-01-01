У семи волинян підозрюють COVID-19





Про це інформує ОДА.



Всього станом на 10.00 28 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 7 осіб.



Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.Про це інформує ОДА.Всього станом на 10.00 28 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 7 осіб.Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.

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