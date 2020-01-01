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У семи волинян підозрюють COVID-19

У семи волинян підозрюють COVID-19
За останню добу на Волині не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції.

Про це інформує ОДА.

Всього станом на 10.00 28 березня 2020 року у Волинській області зареєстрували 2 випадки COVID 19, які підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 7 осіб.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» м. Київ для проведення лабораторних досліджень.


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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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Коментарі 4
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Для чого відправляють у Київ якщо в нас є сучасна лабораторія? Чи Волині не дістались тести і реактиви для досліджень? Чому правду не говорять і затягують час тими відправками до Києва?!
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Випадок з дитиною відразу дослідили, а інше все у Київ відправляють? Кажіть людям правду!
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І далі до столиці.Де тест-системи?Що будете робити далі?Часу вже немає.
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Скільки будете брехати про двох хворих? Кажіть людям правду, щоб народ усвідомлював небезпеку, щоб не тинялись без толку вулицями міст і сіл... бо ж чого сидіти вдома, коли у нас все прекрасно... Ваше замовчування реальної ситуації вилізе всім боком...
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