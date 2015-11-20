Волинські юристи розповіли, як протидіяти домашньому насильству





Про особливості нового закону розповідає Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, -



Згідно з ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», домашнім насильством є не тільки заподіяння фізичної шкоди, але також і вчинення сексуального, психологічного або економічного насильства в сім’ї чи в межах місця проживання між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.



Фізичне насильство – заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, мордування, залишення у небезпеці, ненадання допомоги, заподіяння смерті;



Сексуальне насильство – будь-які діяння сексуального характеру, вчинені без згоди особи;



Психологічне насильство – словесні образи, погрози, приниження, залякування, обмеження волевиявлення, усе, що спричиняє невпевненість, нездатність себе захистити, завдає шкоди психічному здоров’ю.



Економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, перешкоджання в отриманні лікування, заборона працювати або, навпаки, примушування до праці, заборона навчатися тощо.



Якщо ж ви стали жертвою домашнього насильства, насамперед подбайте про безпечне місце перебування. Повідомте поліцію про вчинення насильства щодо себе, а також – щодо дітей, якщо вони були свідками злочину. За наявності тілесних ушкоджень, навіть якщо вони є очевидними, зверніться у травмпункт та повідомте про побиття. Ступінь тяжкості ушкоджень визначить експертиза. Якщо насильство відбулося у присутності дітей або стосовно них, напишіть заяву у службу у справах дітей.



З метою негайного припинення домашнього насильства щодо кривдника за ініціативи поліції або заяви постраждалої особи виноситься терміновий заборонний припис строком на 10 діб, який передбачає для кривдника зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборону на вхід та перебування у місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборону в будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою. За невиконання припису – штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.



Також до агресора можуть застосувати обмежувальний припис терміном від одного до шести місяців, який передбачає певні заходи тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, а саме: заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; заборона особисто або з допомогою інших розшукувати потерпілого чи контактувати з ним через різні засоби зв’язку.



Невиконання обмежувального припису, караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.



Рішення про застосування обмежувального припису приймає суд не пізніше 72 годин, підставою для такого рішення є заява потерпілої особи або її представника, батьків, родичів, органу опіки та піклування.



ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?



Постраждалим від домашнього насильства гарантується правовий захист за рахунок держави, який передбачає захист, представництво інтересів у суді та складання процесуальних документів.



Зверніться за безкоштовними юридичними консультаціями до центрів та бюро правової допомоги, адреси яких ви можете відшукати на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги



Цілодобова безкоштовна національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 15-47.



Пам’ятайте, мовчання – найнебезпечніший співучасник домашнього насильства!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік в Україні досягли ухвалення та імплементації жорсткого законодавства щодо протидії домашньому насильству. Внесли зміни в низку законодавчих актів, зокрема і до Кримінального кодексу України. Відтак, за насильство загрожує кримінальна відповідальність.Про особливості нового закону розповідає Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, - пише ІА Конкурент.Згідно з ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», домашнім насильством є не тільки заподіяння фізичної шкоди, але також і вчинення сексуального, психологічного або економічного насильства в сім’ї чи в межах місця проживання між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.– заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, мордування, залишення у небезпеці, ненадання допомоги, заподіяння смерті;– будь-які діяння сексуального характеру, вчинені без згоди особи;– словесні образи, погрози, приниження, залякування, обмеження волевиявлення, усе, що спричиняє невпевненість, нездатність себе захистити, завдає шкоди психічному здоров’ю.– умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів чи документів, перешкоджання в отриманні лікування, заборона працювати або, навпаки, примушування до праці, заборона навчатися тощо.Якщо ж ви стали жертвою домашнього насильства, насамперед подбайте про безпечне місце перебування. Повідомте поліцію про вчинення насильства щодо себе, а також – щодо дітей, якщо вони були свідками злочину. За наявності тілесних ушкоджень, навіть якщо вони є очевидними, зверніться у травмпункт та повідомте про побиття. Ступінь тяжкості ушкоджень визначить експертиза. Якщо насильство відбулося у присутності дітей або стосовно них, напишіть заяву у службу у справах дітей.З метою негайного припинення домашнього насильства щодо кривдника за ініціативи поліції або заяви постраждалої особи виноситься терміновий заборонний припис строком на 10 діб, який передбачає для кривдника зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборону на вхід та перебування у місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборону в будь-який спосіб контактувати із постраждалою особою. За невиконання припису – штраф, громадські роботи або адміністративний арешт.Також до агресора можуть застосувати обмежувальний припис терміном від одного до шести місяців, який передбачає певні заходи тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, а саме: заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; заборона особисто або з допомогою інших розшукувати потерпілого чи контактувати з ним через різні засоби зв’язку.Невиконання обмежувального припису, караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.Рішення про застосування обмежувального припису приймає суд не пізніше 72 годин, підставою для такого рішення є заява потерпілої особи або її представника, батьків, родичів, органу опіки та піклування.Постраждалим від домашнього насильства гарантується правовий захист за рахунок держави, який передбачає захист, представництво інтересів у суді та складання процесуальних документів.Зверніться за безкоштовними юридичними консультаціями до центрів та бюро правової допомоги, адреси яких ви можете відшукати на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://www.legalaid.gov.ua/ , або за номером єдиного контакт-центру системи БПД 0800-213-103.Цілодобова безкоштовна національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 15-47.Пам’ятайте, мовчання – найнебезпечніший співучасник домашнього насильства!

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