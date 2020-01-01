Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 15:32
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини спаленого заказника "Гнідавське болото".
Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
«2020_03_29 Доброго ранку Луцьк? Спалене Гнідавське болото... За дві години я не побачив жодного луня...» – зауважив Чухрай.
Нагадаємо, що 25 березня у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото". Пожежа активно поширювалась завдяки сильному вітру.
Довідково: Гнідавське болото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).
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Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
«2020_03_29 Доброго ранку Луцьк? Спалене Гнідавське болото... За дві години я не побачив жодного луня...» – зауважив Чухрай.
Нагадаємо, що 25 березня у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото". Пожежа активно поширювалась завдяки сильному вітру.
Довідково: Гнідавське болото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Варвари і бидло.
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Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа
Сьогодні, 15:32
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