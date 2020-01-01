Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа





Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.



«2020_03_29 Доброго ранку Луцьк? Спалене Гнідавське болото... За дві години я не побачив жодного луня...» – зауважив Чухрай.



Нагадаємо, що 25 березня



Довідково: Гнідавське болото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини спаленого заказника "Гнідавське болото".Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.«2020_03_29 Доброго ранку Луцьк? Спалене Гнідавське болото... За дві години я не побачив жодного луня...» – зауважив Чухрай.Нагадаємо, що 25 березня у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника "Гнідавське болото". Пожежа активно поширювалась завдяки сильному вітру.Гнідавське болото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).

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