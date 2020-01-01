МОЗ оприлюднило перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19





Вибір цих лікарень є спільною позицією голів обласних державних адміністрацій, МОЗ та НСЗУ, - повідомляють на сторінці міністерства у фейсбуці.



Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів. Госпіталізовані з COVID-19 мають отримувати всі необхідні медичні послуги без необхідності переведення до іншої лікарні при погіршенні стану, а ті пацієнти, які потрапили до лікарні через інші захворювання, не перетинались з інфікованими коронавірусом пацієнтами та безпечно проходили лікування.



МОЗ наголошує, що перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю. А при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - дзвонити до 103.



Визначені 240 спеціалізованих закладів - це лікарні першої хвилі. У випадку збільшення кількості інфікованих відповідно збільшуватиметься кількість лікарень. Інформація оновлюватиметься при залученні нових закладів охорони здоров’я або додатковій верифікації даних.



Список лікарень можна побачити на новому дешборді НСЗУ. Дешборд містить інформацію про місця госпіталізації та рівень оснащеності закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19:





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