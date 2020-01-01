Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус

Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.



Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні Уряду 29 березня, – повідомляють на



Прийнята постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватись режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.



Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.



Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.



Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України повинне розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністра охорони здоров’ящодо посилення карантинних заходів через коронавірус.Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні Уряду 29 березня, – повідомляють на сайті МОЗ у Facebook.Прийнята постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватись режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України повинне розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію