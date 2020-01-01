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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус

Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністра охорони здоров’я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні Уряду 29 березня, – повідомляють на сайті МОЗ у Facebook.

Прийнята постанова передбачає, що на осіб, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) або хворіють на коронавірусну хворобу (COVID-19) та не потребують госпіталізації, покладається обов’язок дотримуватись режиму самоізоляції з метою запобігання поширенню хвороби в Україні.

Особи, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, підлягатимуть обсервації (ізоляції) протягом 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

Крім того, постанова передбачає, що до 5 квітня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України повинне розробити та впровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції та обсервації.

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Теги: карантин, Україна, коронавірус
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