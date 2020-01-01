У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення





Про це інформує ДКП "Луцьктепло".



Зазначається, що 27 березня, близько 14:00 стався витік на аварійній тепловій мережі на вулиці Мамсурова, у зв'язку з чим без послуги з централізованого опалення залишилося 7 житлових будинків: вул. Мамсурова, 3, 5, 7, вул. Ковпака, 3, 5, 11, 15.



Наразі тривають роботи з пошуку місця витоку.









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