вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення

У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
У Луцьку через аварію на тепловій мережі деякі будинки залишились без опалення.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Зазначається, що 27 березня, близько 14:00 стався витік на аварійній тепловій мережі на вулиці Мамсурова, у зв'язку з чим без послуги з централізованого опалення залишилося 7 житлових будинків: вул. Мамсурова, 3, 5, 7, вул. Ковпака, 3, 5, 11, 15.

Наразі тривають роботи з пошуку місця витоку.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, опалення, будинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 10:52
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Сьогодні, 10:51
Нардеп зі «Слуги народу» захворів на коронавірус
Сьогодні, 10:45
З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
Сьогодні, 10:20
Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
Сьогодні, 10:16
Схожі новини
У Луцьку рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків. ВІДЕО У Луцьку рятувальники провели дезінфекцію 72 житлових будинків. ВІДЕО
25 березень, 11:43
ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
21 березень, 18:26
Потрібно навчитися ставитися до свого помешкання, як до власності, – депутатка Алла Надточій Потрібно навчитися ставитися до свого помешкання, як до власності, – депутатка Алла Надточій
02 березень, 10:38
Повідомили ціну за опалення у Луцьку за січень Повідомили ціну за опалення у Луцьку за січень
03 лютий, 19:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жителі 7 будинків сидять без опалення
Сьогодні, 10:52
 0
Коропи, товстолоби, карасі: на Волині у водойми випустили чимало риби
Сьогодні, 10:51
 0
Нардеп зі «Слуги народу» захворів на коронавірус
Сьогодні, 10:45
 0
З підозрою на COVID-19 – 10 волинян, аналізи вже проводять в області
Сьогодні, 10:20
 0
Уряд посилює карантинні заходи в Україні через коронавірус
Сьогодні, 10:16
 0
Медіа
відео
1/8