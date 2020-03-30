Волинянин вночі проник до квартири колишньої дружини і вкрав телефони
Сьогодні, 19:38
У Володимирі-Волинському на вулиці Сагайдачного 26-річний чоловік забрав з квартири колишньої дружини два мобільні телефони, які сам купував раніше.
Про це “Княжому Граду” повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Колишня дружина звернулася у поліцію і повідомила, що кількома днями раніше вночі її колишній чоловік, житель Нововолинська незаконно потрапив у квартиру.
Він забрав два телефони, які купував за період спільного проживання з 26-річною володимирчанкою у її помешканні. Засоби комунікації належать заявниці та її доньці.
Поліцейські проводять перевірку.
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Про це “Княжому Граду” повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Колишня дружина звернулася у поліцію і повідомила, що кількома днями раніше вночі її колишній чоловік, житель Нововолинська незаконно потрапив у квартиру.
Він забрав два телефони, які купував за період спільного проживання з 26-річною володимирчанкою у її помешканні. Засоби комунікації належать заявниці та її доньці.
Поліцейські проводять перевірку.
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