Волинянин вночі проник до квартири колишньої дружини і вкрав телефони





Про це



Колишня дружина звернулася у поліцію і повідомила, що кількома днями раніше вночі її колишній чоловік, житель Нововолинська незаконно потрапив у квартиру.



Він забрав два телефони, які купував за період спільного проживання з 26-річною володимирчанкою у її помешканні. Засоби комунікації належать заявниці та її доньці.



Поліцейські проводять перевірку.

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