Розшукують 26-річну жительку Ковеля, яка пішла з дому і не повернулась
Сьогодні, 17:11
Поліцейські розшукують 26-річну Захарчук Оксану Сергіївну, жительку міста Ковеля.
Дівчина, у середу 25 березня пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинськый області.
Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 155 см, худорлявої тіло будови, волосся довге, чорне, фарбоване.
За попередньою інформацією може перебувати на території Ковеля та Ковельського району.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування жінки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дівчина, у середу 25 березня пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинськый області.
Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 155 см, худорлявої тіло будови, волосся довге, чорне, фарбоване.
За попередньою інформацією може перебувати на території Ковеля та Ковельського району.
Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування жінки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».
Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розшукують 26-річну жительку Ковеля, яка пішла з дому і не повернулась
Сьогодні, 17:11
Максим Степанов – новий міністр охорони здоров'я
Сьогодні, 17:03
Призначили нового міністра фінансів: хто він такий
Сьогодні, 16:49
На Волині – чотири села без світла через пожежу
Сьогодні, 16:47
Медіа