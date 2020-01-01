Розшукують 26-річну жительку Ковеля, яка пішла з дому і не повернулась

Захарчук Оксану Сергіївну, жительку міста Ковеля.



Дівчина, у середу 25 березня пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинськый області.



Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 155 см, худорлявої тіло будови, волосся довге, чорне, фарбоване.



За попередньою інформацією може перебувати на території Ковеля та Ковельського району.



Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування жінки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».



Конфіденційність гарантують.



фото 2010 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукують 26-річну, жительку міста Ковеля.Дівчина, у середу 25 березня пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинськый області.на вигляд 27-30 років, зріст 155 см, худорлявої тіло будови, волосся довге, чорне, фарбоване.За попередньою інформацією може перебувати на території Ковеля та Ковельського району.Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування жінки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».Конфіденційність гарантують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію