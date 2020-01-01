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Розшукують 26-річну жительку Ковеля, яка пішла з дому і не повернулась

Розшукують 26-річну жительку Ковеля, яка пішла з дому і не повернулась
Поліцейські розшукують 26-річну Захарчук Оксану Сергіївну, жительку міста Ковеля.

Дівчина, у середу 25 березня пішла з дому та дотепер її місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинськый області.

Прикмети: на вигляд 27-30 років, зріст 155 см, худорлявої тіло будови, волосся довге, чорне, фарбоване.

За попередньою інформацією може перебувати на території Ковеля та Ковельського району.

Поліція звертається до громадян, котрим відома інформація щодо місця перебування жінки, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (0332) 74-23-40, 050-533-24-82 або «102».

Конфіденційність гарантують.

фото 2010 року
фото 2010 року

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Теги: розшук, ковельчанка
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