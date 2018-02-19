У Володимирі-Волинському посилили карантин





Про те, що робиться у місті для запобігання інфікування коронавірусом, розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, -



Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25-го березня 2020-го року територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту міста Володимира-Волинського переведено у режим надзвичайної ситуації.



За його словами, введений режим надзвичайної ситуації потрібен для того, аби мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19.



Сьогодні у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. Як повідомив перший заступник міського голови, 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.



За 63 особами, що повернулись до міста з-за кордону, а також за 29 членами їхніх родин ведеться спостереження. З усіма ними було проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання режиму самоізоляції, аби зменшити ризик інфікування та убезпечити інших жителів міста. Всі інформовані особи підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів. У разі порушення підписаної згоди, ці люди можуть притягуватись до адміністративної відповідальності.



Для убезпечення від інфікування у Володимирі-Волинському усі заходи з дезінфекції проводять в звичному режимі. В місті продовжують прибирати у житлових будинках та з метою недопущення розповсюдження коронавірусу, дезінфікувати місця загального користування, транспортні засоби.



До роботи готова і додаткова техніка для проведення дезінфекції вулиць.



На основі спостережень за ситуацією в області було розташовано 17 карантинних постів, аби не допустити ввезення людей із захворюванням на територію Волині.



Матвійчук відзначив, що у Володимирі готові до облаштування аналогічних постів, однак наразі такої потреби немає.



Сьогодні у місті вивчають питання щодо забезпечення харчуванням медичних працівників, які чергуватимуть цілодобово, та виділення коштів на ці потреби.



Мешканців Володимира закликають дотримуватися карантинних заходів, без крайньої необхідності не залишати місця проживання, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці просять одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, дотримуватися заходів особистої безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку введення карантинних заходів та ще на початку березня у Володимирі-Волинському було впроваджено заходи щодо попередження поширення коронавірусу. Дезінфекційні заходи продовжуються, до них додалося ще ряд важливих моментів, про які варто знати мешканцям міста.Про те, що робиться у місті для запобігання інфікування коронавірусом, розповів перший заступник міського голови, - пише БУГ.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25-го березня 2020-го року територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту міста Володимира-Волинського переведено у режим надзвичайної ситуації.За його словами, введений режим надзвичайної ситуації потрібен для того, аби мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19.Сьогодні у Володимирі ситуація стабільна і контрольована, випадків із виявленням захворювання не зафіксовано. Як повідомив перший заступник міського голови, 11 мешканців Володимира пройшли експрес-тести на виявлення коронавірусної інфекції – у всіх негативний результат.За 63 особами, що повернулись до міста з-за кордону, а також за 29 членами їхніх родин ведеться спостереження. З усіма ними було проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання режиму самоізоляції, аби зменшити ризик інфікування та убезпечити інших жителів міста. Всі інформовані особи підписали згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів. У разі порушення підписаної згоди, ці люди можуть притягуватись до адміністративної відповідальності.Для убезпечення від інфікування у Володимирі-Волинському усі заходи з дезінфекції проводять в звичному режимі. В місті продовжують прибирати у житлових будинках та з метою недопущення розповсюдження коронавірусу, дезінфікувати місця загального користування, транспортні засоби.До роботи готова і додаткова техніка для проведення дезінфекції вулиць.На основі спостережень за ситуацією в області було розташовано 17 карантинних постів, аби не допустити ввезення людей із захворюванням на територію Волині.Матвійчук відзначив, що у Володимирі готові до облаштування аналогічних постів, однак наразі такої потреби немає.Сьогодні у місті вивчають питання щодо забезпечення харчуванням медичних працівників, які чергуватимуть цілодобово, та виділення коштів на ці потреби.Мешканців Володимира закликають дотримуватися карантинних заходів, без крайньої необхідності не залишати місця проживання, не відвідувати місця скупчення людей. Під час перебування на вулиці просять одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше, ніж 2 метри, дотримуватися заходів особистої безпеки.

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