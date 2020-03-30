Помер почесний консул України у Хорватії
Сьогодні, 06:16
Посольство заявило про смерть почесного консула України у Хорватії Нікола Турчича.
Про це повідомила пресслужба посольства, - пише Українська правда.
"Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять", - повідомляють у посольстві.
Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.
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Про це повідомила пресслужба посольства, - пише Українська правда.
"Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять", - повідомляють у посольстві.
Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.
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