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Помер почесний консул України у Хорватії

Помер почесний консул України у Хорватії
Посольство заявило про смерть почесного консула України у Хорватії Нікола Турчича.

Про це повідомила пресслужба посольства, - пише Українська правда.

"Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять", - повідомляють у посольстві.

Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.

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Теги: консул, смерть, хорватія
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