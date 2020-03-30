Помер почесний консул України у Хорватії

Нікола Турчича.



Про це повідомила пресслужба посольства, -



"Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять", - повідомляють у посольстві.



Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посольство заявило про смерть почесного консула України у ХорватіїПро це повідомила пресслужба посольства, - пише Українська правда."Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже — не є… Вдячна і світла пам'ять", - повідомляють у посольстві.Час, причину смерті та інші подробиці посольство доки не повідомляє.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію