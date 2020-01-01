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У Луцьку викрили чоловіка, який «гнав» алкоголь і продавав його під етикетками відомих виробників

У Луцьку викрили чоловіка, який «гнав» алкоголь і продавав його під етикетками відомих виробників
Прокуратура Волинської області затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про незаконні оборудки з контрафактними алкогольними напоями, вчинені 47-річним мешканцем Луцька.

Із серпня 2019 по лютий 2020 року він налагодив виробництво й зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, – повідомляє пресслужба прокуратури області.

При цьому пляшки із контрафактною горілкою були марковані підробленими етикетками відомих виробників різних торгових марок і на них були наклеєні так само підроблені марки акцизного податку.

Під час огляду підпільного цеху правоохоронці вилучили велику кількість готової продукції та обладнання для її виробництва і розливу.

Тепер його обвинувачують у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, їх зберіганні з метою збуту, а також у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.


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Теги: алкоголь, Луцьк, прокуратура, самогонка
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