Як відбувається об'єднання великих автомобільних компаній на тлі коронавірусу*





Наявність власного авто значно полегшує і навіть прискорює пересування з пункту «А» в пункт «В». Маючи бажання,



Між Toyota і китайським партнером Mercedes - BYD з'явилася домовленість про спільну розробку та випуск електрокарів



Поява нових підприємств, які випускають автомобілі, є дійсно знаковою подією. І таким стала реєстрація нового підприємства BYD Toyota Electric Vehicle Technology Co Ltd. Це сталося нещодавно - 25 березня 2020 року. У новоствореного підприємства досить непоганий статутний капітал, що становить понад 48,6 мільйонів доларів. Працювати новий концерн з розробки електромобілів буде в Китаї. Точніше в місті Шеньчжень (провінція Хебей округ Піншань).



Про об'єднання оголосили ще у 2019 році. У листопаді компанії закінчили договір про спільну співпрацю, правда втілити його в життя вдалося лише нещодавно, так як довелося багато чого доопрацювати і уточнити, перш ніж надати відносинам офіційний статус. Адже як у однієї, так і в іншої сторони було багато проектів. BYD є китайським провідним розробником електрокарів і батарейних автомобілів, тоді як масштаби Toyota теж ніхто не ставить під сумнів. При цьому BYD і Toyota вклали в нове підприємство рівні частки - по 50%.



Цілі нової компанії - це:



● робота над новими і незвичними дизайнами автомобілів;

● розробка електрокарів;

● виробництво суміжної продукції;

● продаж машин (причому йдеться як імпорт-експорт, так і внутрішні продажі);

● робота над післяпродажним обслуговуванням.



Автомобілі, що випускатиме концерн, не матимуть нової марку, але завдяки новим технічним і функціональним рішенням новинки можуть стати проривом в технічному плані і помітно обійти своїх конкурентів в співвідношенні ціни, якості та функціональності.



Тільки час покаже, наскільки така співпраця буде довготривалою, адже вже були ситуації, коли дві великі автомобільні компанії домовлялися про співпрацю, а потім щось йшло не так і зв'язки обривалися.



Саме така ситуація сталася з автогігантами Peugeot Citroen і Fiat Chrysler, які повинні були наступного року закінчити розробку Альянсу, але в підсумку були змушені закінчити співпрацю. Причиною такої ситуації став той факт, що 2020 рік вийшов не найбільш вдалим для всієї автомобільної галузі. Не в останню чергу через пандемію коронавірусу, який змусив буквально зупинитися безліч підприємств. У зв'язку з цим зупинився масовий випуск нових машин або його обсяг значно скоротився.



Цілком ймовірно, що після завершення карантину фінансові зобов'язання двох автомобільних гігантів будуть виконані.





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