Показали, як у волинському перинатальному центрі підготувались до прийому хворих на коронавірус. ВІДЕО





Про це розповів Ігор Ващенюк.



"В обласному перинатальному центрі є два інфекційні бокси, де лікуватимуть пацієнтів, у яких можуть виявити коронавірус", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Іван Вороблевський.



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Бокси повністю ізольовані: мають окремий вхід та вихід, аби персонал не контактував з колегами. Лікар говорить, що опорним пунктом є луцький пологовий, втім, своїх пацієнтів теж готові лікувати.



"У нас є індивідуальний захист: рукавички, маски, окуляри, щитки і "протичумні" костюми, які закривають усе тіло, щоб не було відкритих ділянок шкіри. Тут можемо надати повністю реанімаційну допомогу із ШВЛ і відповідним лікуванням", - каже Іван Вороблевський.



У приміщенні знаходиться шафа з медикаментами, які потрібні при наданні допомоги та лікуванні. При потребі у боксі можуть розгорнути операційну.



"Приміщення обладнане дихальним апаратом до апарату можемо під єднати кисень, медичне повітря, вакуум – це все є на стінній консолі, що не потребує іншого медобладнання. Також бокс оснащений аратом міздрей, який показує артеріальний тиск, пульс, серцеві відведення, сатурацію, показує температуру і частоту дихання", - говорить медик.



Шість апаратів штучної вентиляції легень знаходяться на четвертому поверсі в реанімаційному відділенні. Медик каже, що в перинатальному центрі нині є 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Загалом в області 225 апаратів ШВЛ.



"З них біля 20 несправні чи в ремонті, але більше 200 справні, є замовлення на 30 ШВЛ, але проблема в тому, що гроші є, купити ніде, бо в усьому світі великий попит", - каже Ігор Ващенюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині є 225 апаратів штучної вентиляції легень. Вісім з них – в обласному перинатальному центрі.Про це розповів Суспільному начальник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації"В обласному перинатальному центрі є два інфекційні бокси, де лікуватимуть пацієнтів, у яких можуть виявити коронавірус", - каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапіїБокси повністю ізольовані: мають окремий вхід та вихід, аби персонал не контактував з колегами. Лікар говорить, що опорним пунктом є луцький пологовий, втім, своїх пацієнтів теж готові лікувати."У нас є індивідуальний захист: рукавички, маски, окуляри, щитки і "протичумні" костюми, які закривають усе тіло, щоб не було відкритих ділянок шкіри. Тут можемо надати повністю реанімаційну допомогу із ШВЛ і відповідним лікуванням", - каже Іван Вороблевський.У приміщенні знаходиться шафа з медикаментами, які потрібні при наданні допомоги та лікуванні. При потребі у боксі можуть розгорнути операційну."Приміщення обладнане дихальним апаратом до апарату можемо під єднати кисень, медичне повітря, вакуум – це все є на стінній консолі, що не потребує іншого медобладнання. Також бокс оснащений аратом міздрей, який показує артеріальний тиск, пульс, серцеві відведення, сатурацію, показує температуру і частоту дихання", - говорить медик.Шість апаратів штучної вентиляції легень знаходяться на четвертому поверсі в реанімаційному відділенні. Медик каже, що в перинатальному центрі нині є 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Загалом в області 225 апаратів ШВЛ."З них біля 20 несправні чи в ремонті, але більше 200 справні, є замовлення на 30 ШВЛ, але проблема в тому, що гроші є, купити ніде, бо в усьому світі великий попит", - каже Ігор Ващенюк.

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