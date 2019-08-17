У Києві понад 50 туристів втекли з обсервації





Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу



За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію "через законодавчі неточності".



"Ми не можемо утримувати людей силою", — зазначив Геращенко.



При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність і будуть виплачувати штраф.



"Силових дій ми не застосовували щодо цих осіб. Кожен, хто вийшов з-під обсервації самовільно, буде оплачувати штраф 17 тис. грн. Це покарання за порушення правил обсервації. Просто деякі громадяни дуже багаті порівняно з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. За кожен вихід з-під обсервації, а за тим, хто втік один раз, буде постійний контроль, будуть платити 17 тис. грн за кожен вихід", - зазначив Геращенко.



Також у МВС закликали українців не піддавати ризику зараження оточення і піклуватися про здоров'я.



"Треба, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності за те, якщо вони заражені вірусом, заразять ще когось, то в такому випадку ми будемо піддавати їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогоднішній момент наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартера в Україну. Ми пропонуємо всім нашим громадянам і вимагаємо від вас, щоб ви дотримувалися умови обсервації", - підсумував Геращенко.



Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна" За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію "через законодавчі неточності"."Ми не можемо утримувати людей силою", — зазначив Геращенко.При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність і будуть виплачувати штраф."Силових дій ми не застосовували щодо цих осіб. Кожен, хто вийшов з-під обсервації самовільно, буде оплачувати штраф 17 тис. грн. Це покарання за порушення правил обсервації. Просто деякі громадяни дуже багаті порівняно з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. За кожен вихід з-під обсервації, а за тим, хто втік один раз, буде постійний контроль, будуть платити 17 тис. грн за кожен вихід", - зазначив Геращенко.Також у МВС закликали українців не піддавати ризику зараження оточення і піклуватися про здоров'я."Треба, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності за те, якщо вони заражені вірусом, заразять ще когось, то в такому випадку ми будемо піддавати їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогоднішній момент наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартера в Україну. Ми пропонуємо всім нашим громадянам і вимагаємо від вас, щоб ви дотримувалися умови обсервації", - підсумував Геращенко.Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.

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