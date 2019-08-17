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У Києві понад 50 туристів втекли з обсервації

У Києві понад 50 туристів втекли з обсервації
У Києві з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, це люди, яких спецрейсом повернули з Катару кілька днів тому. Геращенко пояснив, що вони змогли покинути обсервацію "через законодавчі неточності".

"Ми не можемо утримувати людей силою", — зазначив Геращенко.

При цьому заступник глави МВС підкреслив, що громадяни самі повинні розуміти свою відповідальність і будуть виплачувати штраф.

"Силових дій ми не застосовували щодо цих осіб. Кожен, хто вийшов з-під обсервації самовільно, буде оплачувати штраф 17 тис. грн. Це покарання за порушення правил обсервації. Просто деякі громадяни дуже багаті порівняно з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. За кожен вихід з-під обсервації, а за тим, хто втік один раз, буде постійний контроль, будуть платити 17 тис. грн за кожен вихід", - зазначив Геращенко.

Також у МВС закликали українців не піддавати ризику зараження оточення і піклуватися про здоров'я.

"Треба, щоб наші громадяни розуміли важливість власної відповідальності за те, якщо вони заражені вірусом, заразять ще когось, то в такому випадку ми будемо піддавати їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогоднішній момент наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартера в Україну. Ми пропонуємо всім нашим громадянам і вимагаємо від вас, щоб ви дотримувалися умови обсервації", - підсумував Геращенко.

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.


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Теги: Київ, обсервація, готель, Україна
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