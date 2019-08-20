З квітня деяка категорія пенсіонерів отримуватиме 500 гривень надбавки





Про це



Уряд передбачив, що з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, встановлять щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500 гривень. Такі виплати отримають 1,5 млн осіб зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік – 9 205 гривень.



Тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсація буде встановлюватись з дати досягнення такого віку.



Крім того, якщо пенсіонер віком старше 80 років має страховий стаж не менше 25 років чоловік або 20 років жінка, то після встановлення доплати розмір пенсії не може бути нижче 2 600 гривень.



Виплати пенсій цій категорії громадян розпочнуть щонайпізніше з 7 квітня поточного року.



Також Пенсійній фонд України у квітні 2020 року забезпечить проведення виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5000 гривень.



Зазначають, виплату розпочнуть невідкладно після внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.



Крім того, з 1 травня проведуть індексації пенсій.



Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ „Укрпошта”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив постанову про підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році.Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.Уряд передбачив, що з 1 квітня 2020 року пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, встановлять щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500 гривень. Такі виплати отримають 1,5 млн осіб зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік – 9 205 гривень.Тим пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна компенсація буде встановлюватись з дати досягнення такого віку.Крім того, якщо пенсіонер віком старше 80 років має страховий стаж не менше 25 років чоловік або 20 років жінка, то після встановлення доплати розмір пенсії не може бути нижче 2 600 гривень.Виплати пенсій цій категорії громадян розпочнуть щонайпізніше з 7 квітня поточного року.Також Пенсійній фонд України у квітні 2020 року забезпечить проведення виплати одноразової грошової допомоги у сумі 1000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5000 гривень.Зазначають, виплату розпочнуть невідкладно після внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.Крім того, з 1 травня проведуть індексації пенсій.Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ „Укрпошта”.

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