У 39-річного лучанина знайшли гранату





Сьогодні, 1 квітня, по обіді на вулиці Стрілецькій луцькі оперативники виявили у 39-річного чоловіка корпус гранати РГД-5, -



На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вибуховий матеріал вилучили та транспортували для належного зберігання і проведення відповідних експертиз.



За фактом незаконного поводження з бойовими припасами відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Перевірка триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя Луцька поліцейські вилучили корпус гранати.Сьогодні, 1 квітня, по обіді на вулиці Стрілецькій луцькі оперативники виявили у 39-річного чоловіка корпус гранати РГД-5, - інформує ГУНП у Волинській області.На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вибуховий матеріал вилучили та транспортували для належного зберігання і проведення відповідних експертиз.За фактом незаконного поводження з бойовими припасами відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Перевірка триває.

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