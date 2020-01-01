У 39-річного лучанина знайшли гранату
Сьогодні, 18:44
У жителя Луцька поліцейські вилучили корпус гранати.
Сьогодні, 1 квітня, по обіді на вулиці Стрілецькій луцькі оперативники виявили у 39-річного чоловіка корпус гранати РГД-5, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вибуховий матеріал вилучили та транспортували для належного зберігання і проведення відповідних експертиз.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Перевірка триває.
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Сьогодні, 1 квітня, по обіді на вулиці Стрілецькій луцькі оперативники виявили у 39-річного чоловіка корпус гранати РГД-5, - інформує ГУНП у Волинській області.
На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вибуховий матеріал вилучили та транспортували для належного зберігання і проведення відповідних експертиз.
За фактом незаконного поводження з бойовими припасами відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Перевірка триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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