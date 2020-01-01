вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У 39-річного лучанина знайшли гранату

У 39-річного лучанина знайшли гранату
У жителя Луцька поліцейські вилучили корпус гранати.

Сьогодні, 1 квітня, по обіді на вулиці Стрілецькій луцькі оперативники виявили у 39-річного чоловіка корпус гранати РГД-5, - інформує ГУНП у Волинській області.

На місце події виїхали спеціалісти вибухотехнічого відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вибуховий матеріал вилучили та транспортували для належного зберігання і проведення відповідних експертиз.

За фактом незаконного поводження з бойовими припасами відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Перевірка триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, корпус гранати, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині наркоторговці жорстоко вбили неповнолітніх дівчину та хлопця
Сьогодні, 19:20
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня
Сьогодні, 19:00
У 39-річного лучанина знайшли гранату
Сьогодні, 18:44
Визначили перелік посад медиків, яким доплачуватимуть за боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 18:28
За крадіжку скутера волинянину «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 18:24
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка, який влаштував погоню з поліцією У Луцьку затримали чоловіка, який влаштував погоню з поліцією
30 березень, 11:58
Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски
18 березень, 09:35
Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського
17 березень, 20:40
У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка У Луцьку посеред ночі пограбували чоловіка
16 березень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З квітня деяка категорія пенсіонерів отримуватиме 500 гривень надбавки
Сьогодні, 19:40
 0
У Луцьку зіткнулися «мерс»та вантажівка: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
На Львівщині наркоторговці жорстоко вбили неповнолітніх дівчину та хлопця
Сьогодні, 19:20
 0
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
У 39-річного лучанина знайшли гранату
Сьогодні, 18:44
 0
Медіа
відео
1/8