Лучанка просить кронувати дерева через недостачу світла у квартирі
Сьогодні, 06:13
На вулиці Потебні, 56 в Луцьку просять кронувати дерева.
Про це пише Ніна Мартинова на платформі Відкрите місто, - інформує Волинь 24.
"Потребують кронування кілька старих дерев на території ЛНТУ, які ростуть за огорожею навчального закладу, які влітку порушують режим інсоляції в квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, вікна яких орієнтовані на північний захід, та до того ж ці дерева уражені омелою", - йдеться у дописі.
Жінка зазначає, що через густі крони у вікна не потрапляє достатньо світла:
"Улітку суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Ніна Мартинова на платформі Відкрите місто, - інформує Волинь 24.
"Потребують кронування кілька старих дерев на території ЛНТУ, які ростуть за огорожею навчального закладу, які влітку порушують режим інсоляції в квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, вікна яких орієнтовані на північний захід, та до того ж ці дерева уражені омелою", - йдеться у дописі.
Жінка зазначає, що через густі крони у вікна не потрапляє достатньо світла:
"Улітку суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка просить кронувати дерева через недостачу світла у квартирі
Сьогодні, 06:13
Єгипетський лікар назвав переваги вживання цибулі
Сьогодні, 05:13
Будинок моди Chanel вироблятиме захисні маски та халати
Сьогодні, 04:14
Під час карантину українці більше користуються інтернетом
Сьогодні, 03:09
Медіа