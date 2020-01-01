Лучанка просить кронувати дерева через недостачу світла у квартирі





Про це пише Ніна Мартинова на платформі Відкрите місто, -



"Потребують кронування кілька старих дерев на території ЛНТУ, які ростуть за огорожею навчального закладу, які влітку порушують режим інсоляції в квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, вікна яких орієнтовані на північний захід, та до того ж ці дерева уражені омелою", - йдеться у дописі.



Жінка зазначає, що через густі крони у вікна не потрапляє достатньо світла:



"Улітку суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Потебні, 56 в Луцьку просять кронувати дерева.Про це пише Ніна Мартинова на платформі Відкрите місто, - інформує Волинь 24."Потребують кронування кілька старих дерев на території ЛНТУ, які ростуть за огорожею навчального закладу, які влітку порушують режим інсоляції в квартирах першого поверху будинку по вул. Черняховського, 1, вікна яких орієнтовані на північний захід, та до того ж ці дерева уражені омелою", - йдеться у дописі.Жінка зазначає, що через густі крони у вікна не потрапляє достатньо світла:"Улітку суцільна темрява в квартирах вранці, вдень і ввечері не відповідає гігієнічним вимогам для житла".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію