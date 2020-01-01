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Поліція затримала «на гарячому» волинянина, який хотів продати гранату

Поліція затримала «на гарячому» волинянина, який хотів продати гранату
Співробітники управління карного розшуку у райцентрі Локачі викрили під час збуту боєприпасів 51-річного жителя Горохівського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Його спіймали під час продажу корпусу гранати «РГД-5» та запалу до неї. Окрім цього, зловмисник продав ще 20 набоїв, калібру 5,6 мм.

Слідчі Локачинського відділення поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури оголосили зловмиснику про підозру в інкримінованому злочині. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.


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Теги: поліція, Волинь, продаж гранати
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