У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків
Сьогодні, 13:32
У Луцьку будуть обстежувати медиків, які були у контакті з лікарями, які інфіковані коронавірусом. Загалом – це майже 80 людей.
Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що у міській лікарні, де виникло вогнище зараження коронавірусом, закрили відділення реанімації. Натомість інші відділення, у тому числі й приймальне – працюють. Хворих, які потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії (реанімації) направляють у інші відділення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре
Ващенюк додав, що, за його даними, Волинський обласний лабораторний центр має обстежити приблизно 80 медиків.
«Усіх ми обстежити не можемо», - додав посадовець.
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що наразі у міській клінічній лікарні, зважаючи на ситуації, що склалася, зараз є відчутна нестача персоналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що у міській лікарні, де виникло вогнище зараження коронавірусом, закрили відділення реанімації. Натомість інші відділення, у тому числі й приймальне – працюють. Хворих, які потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії (реанімації) направляють у інші відділення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Усі 8 луцьких лікарів, які захворіли на коронавірус, почуваються добре
Ващенюк додав, що, за його даними, Волинський обласний лабораторний центр має обстежити приблизно 80 медиків.
«Усіх ми обстежити не можемо», - додав посадовець.
Заступниця голови Волинської облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що наразі у міській клінічній лікарні, зважаючи на ситуації, що склалася, зараз є відчутна нестача персоналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків
Сьогодні, 13:32
У Луцьку в мікрорайоні Гнідава – пожежа
Сьогодні, 13:04
Медіа