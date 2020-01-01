У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків

У Луцьку будуть обстежувати медиків, які були у контакті з лікарями, які інфіковані коронавірусом. Загалом – це майже 80 людей.Про це стало відомо сьогодні, 2 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Начальник обласного управління охорони здоров’ярозповів, що у міській лікарні, де виникло вогнище зараження коронавірусом, закрили відділення реанімації. Натомість інші відділення, у тому числі й приймальне – працюють. Хворих, які потребують лікування у відділенні інтенсивної терапії (реанімації) направляють у інші відділення.Ващенюк додав, що, за його даними, Волинський обласний лабораторний центр має обстежити приблизно 80 медиків.«Усіх ми обстежити не можемо», - додав посадовець.Заступниця голови Волинської облдержадміністраціїзауважила, що наразі у міській клінічній лікарні, зважаючи на ситуації, що склалася, зараз є відчутна нестача персоналу.