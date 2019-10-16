У Луцьку відмінили оренду за місця на ринку на період карантину
Сьогодні, 17:25
У Луцьку не стягуватимуть плату за оренду торгової площі на ринках КП «Луцькі ринки» на період карантину.
Таке рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час виконкому.
Наразі у Луцьку робота ринків зупинена. Тож підтримці, які ведуть там діяльність, не отримують прибутків. Зрештою вирішили, що міська рада не стягуватиме кошти за оренду місць на ринку на період карантину.
Окрім того, для полегшення фінансового навантаження на розповсюджувачів зовнішньої реклами з метою підтримки малого, середнього і великого підприємництва, виконавчий комітет міської ради вирішив звільнити розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади, на період з 1 по 30 квітня 2020 року.
У разі продовження карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), буде продовжено термін звільнення від плати до закінчення дії обмежувальних (карантинних) заходів.
Комунальне підприємство «Луцькреклама» має провести перерахунок плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.
Виконком Луцькради також рекомендує орендодавцям звільнити орендарів, робота яких тимчасово зупинена на період карантину, від плати за послугу з надання в оренду торгової площі.
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Таке рішення прийняли сьогодні, 2 квітня, під час виконкому.
Наразі у Луцьку робота ринків зупинена. Тож підтримці, які ведуть там діяльність, не отримують прибутків. Зрештою вирішили, що міська рада не стягуватиме кошти за оренду місць на ринку на період карантину.
Окрім того, для полегшення фінансового навантаження на розповсюджувачів зовнішньої реклами з метою підтримки малого, середнього і великого підприємництва, виконавчий комітет міської ради вирішив звільнити розповсюджувачів зовнішньої реклами від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади, на період з 1 по 30 квітня 2020 року.
У разі продовження карантинних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), буде продовжено термін звільнення від плати до закінчення дії обмежувальних (карантинних) заходів.
Комунальне підприємство «Луцькреклама» має провести перерахунок плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Луцької міської територіальної громади.
Виконком Луцькради також рекомендує орендодавцям звільнити орендарів, робота яких тимчасово зупинена на період карантину, від плати за послугу з надання в оренду торгової площі.
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